Prevalece panorama incierto para este 2021: CANACINTRA

Derivado de la pandemia, del año pasado a la fecha en el país han cerrado un millón 10 mil empresas y se ha perdido un millón 400 mil empleos, de los cuales hasta ahora hay 800 mil no recuperados, mientras que el panorama para este 2021 es incierto, indicó Claudia de la Huerta Manjarrez, vicepresidenta en la región Veracruz-Tabasco de la CANACINTRA.



“Sin ser catastrófica, ni mucho menos pesimista, para nosotros esta pandemia ha significado un verdadero reto”, en donde las empresas se las han tenido que arreglar sin el apoyo del gobierno.



Consideró que de haberse puesto en marcha un programa de ayuda, esos cierres no se hubieran dado ni se hubieran perdido esos empleos, de los cuales sólo a Veracruz corresponden 55 mil empleos formales.



Estas cifras, destacó son significativas en la economía, pues el PIB cayó un 8.4 en el 2020.



Sin embargo, destacó, para este año el panorama no es halagador, pues no se ven cambios en las políticas gubernamentales y la inversión pública para infraestructura es del 2.5 por ciento del PIB.



Respecto a la inversión privada, destacó que, si bien es importante, es insuficiente para recuperarse del descalabro que ha dejado la pandemia.



Agregó que la inversión extranjera directa también se ha visto disminuida por la incertidumbre en las políticas públicas, aunado a las reformas en materia eléctrica.



Señaló que, ante ello, lo que queda al sector es trabajar de manera coordinada para hacer frente a los retos y conforme la pandemia disminuya se mantenga el esfuerzo cotidiano para recuperar los niveles económicos que se tenían antes de marzo del 2020.



Mencionó que, aunque el programa de vacunación contra el COVID-19 inició de manera desordenada, se espera que eventualmente dé resultados positivos y esto permita mantener las actividades productivas de mejor manera.