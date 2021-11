Prevé PC que Frente Frío 9 sea más intenso que los anteriores

Este jueves comenzará a sentirse el Frente Frío número 9 en el Estado de Veracruz, este será más intenso que los que han ocurrido en los últimos meses, confirmó la secretaria de Protección Civil en el Estado, Guadalupe Osorno Maldonado.Destacó que se tratará de eventos con rachas de vientos de hasta 80 kilómetros por hora y lluvias, aunque no tan violentas, si fuertes, por lo que recomendó tomar precauciones."Ya nos recuperamos del Frente Frío número 8 pero ya tenemos en puerta el número 9. Van a estar teniendo efecto los primeros ‘nortes’, esta vez un poco más intenso que los que se habían presentado, todavía no en las magnitudes que se habían presentado en el Estado en otras ocasiones afortunadamente pero esto implicará ‘norte’, descenso de temperatura y así estará la temporada. Este año no han venido acompañados más que un Frente Frío muy al principio, en octubre, con mucha lluvia. Entonces recordemos que son las principales afectaciones en el Estado históricamente relacionado con los frentes fríos", dijo.Recordó que en el sur de la entidad lo único que ha habido fuerte es la inundación en Lerdo de Tejada en octubre; sin embargo, mencionó que se está al pendiente de la situación.Dijo que se está a la expectativa hasta que comiencen los frentes fríos fuertes que se esperan para diciembre.En cuanto a infraestructura mencionó que desde el 2019 se recibió un aumento con la que se sigue apoyando a los municipios."Tuvimos aumento de infraestructura en el 2019 y todavía estamos apoyando a los municipios con esos insumos. La instrucción del Gobernador es clara, tener primeros respondientes fuertes fortalece a todo el sistema de Protección Civil y seguimos trabajando en la medida que se pueda invertir más, no es gasto, sino inversión", finalizó.