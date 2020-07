Prevén abrir bares y gimnasios con medidas higiénicas y sana distancia, en Orizaba

Bares y gimnasios no han abierto sus puertas en Orizaba, indicó que director de Desarrollo Económico, Raymundo Reynoso Limón, quien dijo que tienen que pasar por un proceso de cumplimiento de medidas para poder operar.



Dijo que la tarea de Protección Civil será ardua, pues tendrán que revisar todos los comercios de diversos giros que quiera abrir sus puertas, pero también estos tienen que cumplir con el QR.



"Ya cuando ellos tengan el QR y que consideren que están aprobados, vendrá la autoridad de manera aleatoria para corroborar, en tanto PC deberá dar su visto bueno para que ya comience a operar".



Pero destacó que, si estos no cumplen con lo requerido como la ocupación sólo al 50 por ciento, las medidas higiénicas, sana distancia, entonces será cerrados por parte de la autoridad municipal.



El funcionario destacó que en el caso de los gimnasios se debe tener mucha precaución porque el contagio puede ser alto en estos sitios. "El compromiso social es alto, se van abrir, pero la advertencia es que si no cumplen vamos para atrás. Si esto sube nos van a bajar las cortinas".



En tanto a los salones de fiestas dijo que también tendrán que operar a la mitad. "Si un salón tiene 240 metros cuadrados, tiene que ser la mitad, si ponían en la mesa 10 personas ahora deberán poner cinco".