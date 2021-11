Durante el Buen Fin, las quejas por cargos no reconocidos en tarjetas de débito y de crédito se podrían incrementar al doble, refirió el delegado de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (CONDUSEF), Rafael Vallejo.Estas irregularidades se verían reflejadas la siguiente semana, una vez que concluyan las compras y se revisen los estados de cuenta.“En estos días se pueden incrementar hasta en un 30 y 35 por ciento, porque ya saben, no me respetaron la promoción, doble cargo, etcétera para que tengan cuidado. Las reclamaciones que más imperan son de las instituciones financieras, cargos no reconocidos en cajeros, transferencias electrónicas no reconocidos, consumos no reconocidos; de esas tenemos un 45 por ciento. Estamos recibiendo de 10 a 15 quejas diarias. Esperamos que para la siguiente semana se incremente al doble”.El delegado de la CONDUSEF alertó a los usuarios de los servicios financieros a que extremen precauciones porque en éstas fechas es cuando más se registran robos físicos, como electrónicos.“La gente tiene más dinero en sus cuentas porque reciben sus aguinaldos y es cuando más dinero se pierde y es cuando más se ponen vivos porque es cuando más gana el hampa. Hacemos el llamado a la ciudadanía que tenga mucho cuidado”, recomendó.Rafael Vallejo precisó que se han documentado casos más comunes en los que los ladrones implementan acciones nuevas para robar.Exhortó a los usuarios a que no atiendan llamadas y mensajes de texto en donde se les solicita información sobre sus cuentas, dado que las instituciones financieras nunca requieren este tipo de datos.“Si va al cajero no se deje ayudar por nadie, que nadie tome sus tarjetas; tapen sus NIP. Si le llegan mensajes de texto definitivamente no les hagan caso porque te está diciendo que tienes un cargo y que des todos tus datos (…) cosa que la institución financiera no pide, ninguna lo pide. Son los fraudes que hemos detectado: llamadas telefónicas, mensajes de texto y vía Internet”.Señaló que para poner quejas o reclamaciones se puede hacer a través de la página de Internet: www.CONDUSEF.gobmx