Prevén regreso de peregrinos a Córdoba

Tras dos años de haber sido suspendidas las peregrinaciones hacia la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, en Córdoba, se espera este año se retomen. Tránsito Municipal esperan que lleguen las solicitudes para resguardar a los peregrinos señaló el director de Protección Ciudadana y Movilidad, Abner Clairgue Sosa.Destacó que debido a la pandemia ya solo se realizan caravanas en automóviles pero depende del semáforo epidemiológico en el que se encuentre Córdoba que determinarán las autoridades la afluencia en la mencionada iglesia ante la celebración de la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre."Todo depende del semáforo epidemiológico, ahora estamos en amarillo, todo apunta a que vamos al verde, pero no sabemos, si la gente no baja la guardia habrá peregrinaciones con cautela", dijo.Reiteró que toda agrupación que quiera hacer una peregrinación Guadalupana deberá solicitar el permiso de resguardo ante la dependencia que representa a fin de salvaguardar la integridad de los feligreses.Pese a las campañas de promoción para no usar pirotecnia en celebraciones religiosas, no se ha podido erradicar la práctica en este municipio reconoció la regidora novena, Wendy Santiago Gutiérrez encargada de la Comisión de Protección Civil.Si bien los operativos para asegurar pirotecnia los realiza personal de la Sedena en coordinación con SSP, Protección Civil hace la recomendación de que se evite uso de estos artefactos pues afectan a las mascotas principalmente.Reconoció que es en esta época del año es cuando hay más uso de cohetes sobre todo en fiestas patronales y navideñas por lo que pide prudencia a la gente para que evite el uso de estos artefactos.