Prevención y estar alertas, recomiendan ante aumento de la violencia a mujeres

Aunque el interés por aprender técnicas de defensa personal ha incrementado entre las mujeres xalapeñas, el miedo y el desconocimiento de muchas otras las ha frenado para conocer cómo actuar en casos de agresiones hacia su integridad física.Así lo indicó la representante del Colegio de Arte y Virtud Marcial (CAVMAR), especializada en la disciplina de Taekwondo, Patricia Ortiz Valdés, al acotar que la agresión directa hacia las mujeres es una problemática no sólo de México, porque pasó de ser una costumbre a volverse un hábito, sin que se logre diferenciar la "pequeña línea" que separa ambos conceptos."Las mujeres quieren aprender pero tienen miedo, hay poca difusión, hay pocas mujeres que nos dedicamos a la defensa personal y a veces la confianza no es igual que un caballero, a que una mujer te diga: mira, yo también tengo lo mismo que tú, físicamente no soy tan fuerte como un varón", comentó.Ortiz Valdés, quien participó este viernes en el foro "Los Derechos Humanos de las Mujeres”, en el auditorio de la Iniciativa Municipal de Arte y Cultura (IMAC), destacó que el que las mujeres sepan técnicas de voz y otras muy sencillas, les podrán ayudar a reaccionar a situaciones de peligro, sobre todo cuando están transitando por las calles."Tenemos que ser prácticas, qué es lo que yo tengo a la mano y qué es lo que me puede servir. No voy a decir: ‘espérame, déjame me pongo mis tenis, mi ropa y ahorita me atacas’. No. Tenemos que ser prácticas, conocer estas técnicas que son sencillas y sobre todo la prevención", expresó.En ese sentido, recomendó a las mujeres tener atentos sus sentidos y estar conscientes de dónde están y con quién están, porque a veces no lo hacen, ni se percatan de quién pudiera estar siguiéndolas, siendo fácilmente atacadas."Ya nosotras podamos identificar a alguna persona que nos puede agredir o alguna persona que puede tener mala intención hacia nosotras. El ser delincuente también es un trabajo y salen mentalizados y salen con el objetivo de ver a quién van a agredir, a atacar, quién va a ser su víctima, ellos hacen un estudio previo", precisó.Consideró que si las víctimas de agresiones y de feminicidios hubiesen conocido estas técnicas probablemente hubiesen evitado los maltratos e incluso la muerte; aunque reiteró que la clave está en la anticipación a los hechos y no en la reacción en el momento."En la prevención, cuando uno prevé todas estas posibles circunstancias, definitivamente la brecha se hace más amplia y estamos a menos de llegar a una situación como los feminicidios", aseveró la representante del CAVMAR.