Previo a aplicación de segunda dosis, abren línea de atención para resolver dudas

Ante las constantes dudas sobre la aplicación de la segunda dosis de vacuna antiCOVID-19 en el Puerto de Veracruz, personal de Bienestar abre línea de atención. Empieza mañana y serán más de 72 mil abuelitos a vacunar.



Para todas aquellas personas que de alguna manera mantienen dudas sobre la segunda dosis de la vacuna, la cual será aplicada a partir de mañana hasta el 20 de abril, se abrió la línea de teléfono 229 174 1506, donde también atienden vía WhatsApp.



Esta línea de atención está a cargo del personal del programa federal Bienestar, esto luego de que uno de los requisitos fuera mostrar el comprobante de vacunación de la primera dosis y muchos lo tuvieran extraviado.



Fue el caso de Maria Franco, quien no sabía a quien recurrir luego de confesar que no recordaba el lugar donde había guardado el comprobante de la primera aplicación.



“No recuerdo dónde la puse, nunca me dijeron que debía presentarlo para la segunda dosis, ellos tienen mis datos, nunca creí que fuera necesario”, explicó.



Basta con mandar un mensaje por WhatsApp al número 229 174 1506 para que después de unas preguntas, puedas obtener un comprobante digital de la primera dosis de vacunación, lo mismo llamando por teléfono



Esto, luego de que es uno de los requisitos obligatorios para poder aplicarse la segunda dosis, además de la credencial del INE, CURP y comprobante de domicilio.