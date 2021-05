PRI convirtió Fortaleza de San Carlos en “bodega de corrupción”, recrimina MORENA

Este jueves, funcionarios del Organismo Público Local Electoral (OPLE) en Perote constataron que en la Fortaleza de San Carlos se encontraban resguardadas casi 20 mil despensas que presuntamente se usarían con fines electorales.



Por estos hechos, el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) denunció ante el mismo organismo electoral al candidato a la Alcaldía por la coalición PRI-PAN-PRD, Delfino Ortega Martínez, por supuestamente entregar propaganda electoral en forma de paquetes alimentarios y coacción del voto.



Al respecto, el Diputado local por el distrito Coatepec, el morenista Adrián González Naveda, afirmó que desde el 3 de mayo empezó a recibir denuncias ciudadanas sobre dichas despensas y culpó, además del candidato, al Ayuntamiento que encabeza el priísta Juan Francisco Hervert Rivera.



“En mi calidad de Diputado en funciones, empecé a recibir denuncias ciudadanas desde el día 3, que observaban como funcionarios del municipio y como el candidato de la coalición PRI-PAN-PRD acudía con grupos de personas a entregar lo que parecían despensas.



“Nos mandaron fotos donde se observaban las despensas, con esos elementos acudí hoy al OPLE Municipal a presentar la denuncia contra quien resulte responsable, pero señalando directamente al municipio y al candidato”, dijo.



Asimismo, se presentó una queja por parte de los representantes morenistas ante el OPLE y el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral, David Agustín Jiménez Rojas y Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, detallando el presunto decomiso de 19 mil despensas.



Jiménez Rojas dijo que el hallazgo de las cajas con alimentos fue descubierta gracias al operativo “cazamapaches” del que forman parte todos los ciudadanos.



“Fueron confiscadas 19 mil despensas, mismas que estaban resguardadas en el Castillo Fortaleza de San Carlos, monumento histórico de nuestro Estado, (…) la corrupción de estos pseudopolíticos trasgredan incluso los sitios emblemáticos, que lugares históricos se utilicen como bodegas de corrupción”, dijo.



Por su parte, Zúñiga Obando aseguró que presentaron las pruebas de “cómo el PRI-PAN-PRD ahora vestidos de Veracruz Va siguen coaccionando el voto, aprovechando de la pobreza del pueblo de Veracruz, comprando votos con despensas”.



No se usaban despensas, alegó DIF Municipal



De acuerdo al Diputado González Naveda, ya se notificó a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales.



“Llegaron notificadores del OPLE a certificar que en efecto había miles, muchas de ellas abiertas, otras cajas vacías y en ellas venían nombres de comunidades”, dijo.



Respecto a lo que dijeron las autoridades,el Legislador comentó que al sitio llegó personal del DIF Municipal para asegurar que no se daba uso a las despensas.



“Llegó personal del DIF Municipal para justificar la existencia, diciendo que se compraron antes y que no se estaban utilizando, pero se están usando con fines electorales”, acusó.