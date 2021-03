PRI-PAN-PRD sí fueron “régimen represor”: Cuitláhuac exhibe a oposición y hasta a Yunes

El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, expresó que será respetuoso de la decisión de la alianza PAN-PRI-PRD, la cual informó que no firmará el Acuerdo por la Democracia al que se había convocado.



“Están en su derecho de decir que no”, dijo durante conferencia de prensa al agregar la importancia de que la sociedad, observe la voluntad que tienen.



“Y que si su voluntad es que no, que no pretendan engañar esos partidos de que nosotros somos represores, ¿cuándo? Si vivimos la represión con ellos, precisamente con ellos cuando estaban en el poder, ese fue el régimen represor”.



García Jiménez insistió que debe ser respetuoso de su decisión de no suscribir el acuerdo democrático.



“No puedo tampoco caer en el juego de decirles a los que sí reprimieron tanto, no olvidemos que el régimen represor provino precisamente de gente como el exgobernador, mi antecesor en la época en que pertenecía al PRI, en la época de Salinas de Gortari, él era señalado de represión”.



Dijo que para entonces el Partido de la Revolución Democrática perdió más de 500 militantes, en un periodo cuando el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares —quien llegó al cargo como candidato de la alianza PAN-PRD— era secretario de Gobierno del Estado, en los años 90.



“En ese régimen represor se reprimieron a más de 500 integrantes del PRD, me extraña que al PRD se le olvide, que ahora los dirigentes no tenga memoria, eso fue el régimen represor 500 militantes del PRD fueron asesinados en la época salinista.



“¿Y quién era secretario de Gobierno en la época salinista aquí en Veracruz? Miguel Ángel Yunes Linares”.



Por ello mencionó que le extraña que ahora PRI, PAN y PRD se alíen en una coalición electoral.



Fustigó nuevamente a las fuerzas partidistas de oposición, diciendo que ya se les olvidó cuando reprimieron y golpearon a los jubilados en la plaza Lerdo de Xalapa.



“Tuve que pedir disculpas como Gobierno responsable, pedimos disculpa, un acto de humildad, de sencillez y de reconocer que el Estado en ese entonces, bajo otra administración, había hecho una represión. No se les olvide y es lastimoso que un partido que fue víctima de la represión ahora quiera señalar”, expuso.



El mandatario veracruzano fue claro al señalar que respetarán la decisión de ellos para no unirse al pacto por la democracia.



“Y la voy a respetar, es un llamado frente a la sociedad, a que expresemos nuestra voluntad y ya cada quién. Nosotros estamos obligado”.



Con relación al señalamiento de que si su Gobierno cumple con la ley será suficiente, señaló por qué ellos no lo hicieron cuando estaban a cargo del Gobierno de Veracruz y del país.



“Esa Ley estaba antes y no la atendieron, seguían cometiendo fraudes y fraudes, a pesar de que existe el Instituto Nacional Electoral (INE), la Fiscalía Especializada contra Delitos Electorales (hoy FEDE), una serie de cosas y no se cumplía, seguían haciendo fraude”, aseveró.



Finalmente, indicó que eso se detendrá “cuando expresamente desde los Ejecutivos nos comprometamos de frente a la sociedad, por eso este llamado a cumplir la ley, pero exprésalo, comprométete, dilo, y a la participación civilizada, exprésalo, dilo porque entonces habrá un reclamo de la sociedad si no cumples tu palabra”.