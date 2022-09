PRI se divide: Diputados quieren Ejército en calles, en Senado lo rechazan

El grupo parlamentario del PRI en el Senado rechazó la iniciativa de la diputada priísta Yolanda de la Torre para ampliar hasta 2028 el plazo para que las fuerzas armadas participen en labores de seguridad pública.En conferencia de prensa, el coordinador de los senadores del tricolor, Miguel Ángel Osorio Chong, reveló que los integrantes de su bancada no fueron informados de esta propuesta, por lo que exigirán al líder de los diputados del PRI, Rubén Moreira Valdez, una explicación sobre las motivaciones de dicha iniciativa.“Esta iniciativa va en contra de lo que hemos venido planteando durante estos los últimos años. Se les dio el tiempo suficiente, pedido por las propias fuerzas armadas, aquí estando en el Senado de la República y queremos que se cumpla ese plazo, por lo que no estamos de acuerdo y por eso queremos que venga nuestro compañero Rubén Moreira a platicar con nosotros”, explicó.Cuestionado sobre la posibilidad de que esta iniciativa surgida del PRI en la Cámara de Diputados sea una moneda de cambio para detener las investigaciones contra el presidente de su partido Alejandro Moreno Cárdenas, el senador Osorio Chong dijo que habría que preguntarle directamente a él.Sin embargo, aseguró que “esta es una buena prueba para mi dirigente”, quien “durante las últimas semanas ha dicho ‘vamos en alianza’, y yo lo aplaudo, que ‘no se va a romper la coalición’, y yo lo felicito, no puedo ir contra eso. (…) Es una buena prueba, por eso digo, hay que buscarlo (a Alejandro Moreno) y hay que pedirle que declare al respecto, y yo espero que sea con la misma fuerza con que ha venido haciéndolo, de no permitir que se rompa la alianza”.“Los discursos que escuché la semana pasada y antepasada, y en los últimos meses, ante las presiones de Campeche y del gobierno, es que no cedería, y yo espero que así suceda.Por separado, el también senador priísta Jorge Carlos Ramírez Marín, expresó su desconcierto por la presentación de la iniciativa de la diputada Yolanda de la Torre y pidió esperar a que se venza en 2024 el plazo vigente que se otorgó a las fuerzas armadas para participar en labores de seguridad pública.“Yo no sé si corresponde a nosotros asumir lo que deben hacer las futuras legislaturas. Creo que nosotros no deberíamos decir lo que va a pasar o pretender lo que va a pasar a partir de 2024, cuando la mayoría de nosotros ya no seamos legisladores. (…) Yo en lo particular no estaré en favor de esa propuesta”, indicó.El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, afirmó que la colación legislativa de Va por México sigue firme, pero hizo votos para que esta "no se rompa", pues adelantó que su bancada apoyará la iniciativa de la diputada Yolanda de la Torre, para que el ejército permanezca en las calles hasta 2028."Espero que la coalición no se rompa, estamos legislando por México, que todos reflexionemos y que además el PAN y el PRD nos acompañen en esto, porque además tanto los gobiernos del PRI, como del PAN, se hizo uso del apoyo de las fuerzas armadas, y además la sociedad de este país lo quiere", detalló.Entrevistado al interior de la Cámara de Diputados, el legislador priista consideró que tanto Marko Cortés, como Jesús Zambrano, están en su derecho de exigir que se baje la propuesta, pero advirtió que "no me atrevería jamás a pedirle a un diputado de mi partido que retire una iniciativa".Agregó que la moratoria es muy clara, y busca frenar aquello que daña al país, por lo que cuestionó; "¿Daña al país que el ejército permanezca? No es militarizar, es mantener las circunstancias como están".