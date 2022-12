PRI Veracruz acalló voces para mantener a “Alito” en el poder, critican

Priístas en Veracruz se encuentran inconformes por la forma en que se realizó el Consejo Político Estatal en el que se reformaron los estatutos del partido para que el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, extendiera su dirigencia hasta que concluya el proceso electoral de 2024.Cabe señalar que se ausentaron prominentes priistas y los que asistieron intentaron pedir la voz y manifestar su inconformidad por lo intención de votar por unanimidad la reforma a los estatutos del partido que también dan a Moreno Cárdenas la autoridad para designar candidaturas.Héctor Yunes, Ricardo Landa Cano, Zaida Lladó, quienes conforman el Consejo Político Estatal, solicitaron el uso de la voz, el cual fue negado.Militantes explican que el Consejo Político Estatal en Veracruz fue vía Zoom y controlado desde el CEN del PRI, por ello no tuvo el quórum necesario y aun así se realizó.Además, desde el Comité Nacional previeron estas situaciones podían presentarse y decidió no dar el control de los consejos al Comité Directivo Estatal encabezado por Marlon Ramírez.Otra de las inconsistencias es que los consejeros ya cumplieron su periodo estatutario, pero el Consejo Político Estatal de Veracruz está vencido desde inicios de año 2022, pero no se ha permitido su renovación.Por ello, confirman los propios militantes, los priistas tienen elementos para realizar la impugnación, ya que estas irregularidades se replican en varios estados del país.Pese a lo anterior, de forma oficial en comunicado , el dirigente del Comité Directivo Estatal, Marlon Ramírez Marín, reconoció “la negociación política” de la Dirigencia Nacional, expresando su respaldo a Alejandro Moreno Cárdenas y Carolina Viggiano Austria, presidente y secretaria general, respectivamente.Hay que señalar que la noche de este martes se celebró la LXII Sesión Extraordinaria del Consejo Político Estatal.“Desde el PRI, enviamos un mensaje de fortaleza y de unidad, y agradecemos que permitan al priismo de Veracruz tender los puentes para llegar al 2023 respaldando el priismo de dos estados hermanos”, expresó Ramírez Marín ante la presencia de Arianna Ángeles Aguirre, secretaria general del CDE del PRI en Veracruz, de Carlos Aceves Amezcua, secretario Técnico del Consejo Político Estatal en Veracruz, así como consejeras y consejeros estatales, según señala un comunicado.