PRI votó en contra de “Ley Nahle” porque no hacen “trajes a la medida”, dice legisladora

Los diputados locales del PRI no hacen con las leyes trajes a la medida, por ello votaron en contra de la “Ley Nahle”, señaló la legisladora Anilú Ingram, quien reprochó a sus compañeros de MORENA el apresurar la votación del pasado martes.Afirmó que antes debió llevarse a análisis y debate, sin embargo llegó al pleno y se aprobó con mayoría morenista, dejando a un lado otros temas prioritarios y no el modificar la ley para permitir que personas no nacidas en Veracruz puedan llegar a la gubernatura del Estado."¿Por qué decidieron hacerlo ahora?, ¿por qué sacarla con prisa, sin abrir el debate ni análisis? ¿Por qué no hacer la armonización de otros temas qué tienen mucho tiempo esperando? Nosotros los priistas no somos sastres que hacemos reformas legislativas como trajes a la medida”, expresó.Para la coordinadora de la bancada lo sucedido en la votación fue una falta de respeto para los veracruzanos.El único fin fue beneficiar a una persona en contra de todos los ciudadanos, con tal de que Rocío Nahle, una foránea,sea candidata al gobierno estatal por MORENA."Lo que sucedió este martes en el Congreso es una muestra más de que Morena no tiene respeto por las leyes y las instituciones. Deformando nuestra constitución local para darle paso a una foránea en la contienda 2024, en el grupo legislativo del PRI votamos en contra porque su único y verdadero fin es favorecer a una militante de su partido para que sea candidata”, finalizó.