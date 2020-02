Primaria de Chicontepec cumple 5 días de estar “tomada” por padres de familia

Se mantiene el cierre de la escuela primaria “Redención”, ubicada en Chicontepec, a raíz de la pugna encabezada por padres de familia, que advierten con bloquear accesos carreteros debido a la falta de docentes en la institución. Cumplen 5 días de exigir la intervención del Delegado de la SEV.



En la comunidad de Sasaltitla, la escuela rural que posee más de 80 alumnos requiere de un docente y un intendente, problema que se arrastra desde hace un año.



Durante esta semana, los inconformes encabezaron la toma de la vía de comunicación entre Benito Juárez y Chicontepec. No obstante, optaron por mantener cerrado el acceso de la escuela mientras no llegue el docente que solicitan.



En tanto, la directora del plantel, Leticia Ramírez, espera que el conflicto académico se resuelva a la brevedad.



“Llevamos varios días sin clases de forma regular. Se comprende la situación, toda la comunidad está unida y ha solicitado a las autoridades correspondientes el recurso faltante. Desde hace varios meses se requiere la solución, es indispensable para no afectar a más de 87 niños y esperamos que a partir de la siguiente semana la escuela no se mantengan cerrada. Aunque hay que valorar la posturas de los padres de familia que se encuentran defraudados”, mencionó.



Cabe destacar que distintos accesos de la escuela primaria se encuentran bajo el resguardo de padres, que colocaron pancartas y sellos para impedir el acceso a la plantilla docente.



Por su parte, el delegado de la SEV, Sergio Hernández Cortés, no ha acudido a dicha comunidad aunque planteó que la solución podría llegar en los próximos días. Sin embargo, los alumnos siguen perdiendo clases por más de una semana y dicha situación podría ampliarse al no haber solución hasta ahora.