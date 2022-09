Primaria de Coatzacoalcos se cae a pedazos; urgen ayuda

Un socavón subterráneo en el patio de la escuela primaria “Artículo 123” de Coatzacoalcos alertó de nueva cuenta a docentes y padres de familia, pues no conforme con que alumnos deben tomar clases en los pasillos debido a las condiciones estructurales del plantel, el nuevo hallazgo los pone en doble peligro.La directora del turno matutino, Gardenia Velazquez Jiménez, recordó que desde hace al menos 2 meses piden a las autoridades atender el problema y aunque ya hay diagnósticos hechos por Protección Civil y hasta de un ingeniero civil que es padre de familia, aún no hay solución."Esta petición empezó hace dos meses en junio, ahora tuvimos una situación en la cancha, no hay hundimiento aún, pero sí un socavón, no hay concreto roto, pero el profesor de educación Física y el intendente detectaron un sonido raro y cuando llueve el agua no escurría sino se iba, se hizo el llamado a protección civil y vinieron y verificaron el lugar y sí tiene socavón", dijo.La petición, añadió, es que abran el espacio deportivo para ver qué sucede al interior, la profundidad y arreglen.Esto ha provocado que las clases de educación física estén suspendidas hasta que la autoridad pertinente responda.De los salones, recordó que también están en mal estado y por eso hay alumnos que estudian en los pasillos."Un aula de riesgo por desprendimiento de repello, si cae puede caerle a un niño, vamos a moverlos a biblioteca y 3B toma clases afuera, ese grupo hizo la petición a la asociación para intervenir", dijo.Por su parte, el director de Protección Civil Municipal, David Esponda Cruz, visitó la escuela este miércoles para revisar el socavón detectado y aseguró que tras los resultados que se emitan se verá la posibilidad de solucionar el tema en conjunto con Obras Públicas."De los salones ya debe tener conocimiento Espacios Educativos y esta parte en que vamos a intervenir es a las instancias que corresponda para los trámites. Un perito profesional ya determinó los daños y Espacios Educativos hará lo suyo. Ahorita vimos un espacio que está socavado y se verá qué lo provocó y veremos si está en nuestras posibilidades remediarlo", finalizó.