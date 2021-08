Primaria de comunidad de Coatepec, lista para regreso a clases el lunes

La Escuela Primaria “Manuel M. Herrera” en la localidad de Las Lomas, municipio de Coatepec, es de los planteles que regresarán a clases presenciales el próximo lunes, dio a conocer un grupo de padres de familia.



Y es que este jueves acudieron a hacer limpieza de las aulas, con la finalidad de que estén listas en el inicio a clases.



Los padres de familia aclararon que también habrá atención virtual, pues hay algunos estudiantes que no acudirán pues no hubo un consenso para que el total de alumnos vayan a presencial.



“En el salón de mi hijo son 10 pero no todos regresarán, algunos no van a venir. La escuela está en condiciones aunque falta hacer limpieza. Nosotros venimos a lavar las aulas pero faltan los espacios grandes, hoy y mañana vamos a lavar y el lunes a clases”, refirieron.



Señalaron que los horarios serán escalonados, los de cuarto y sexto grado ingresarán a las 8:00 horas, mientras que el primero, segundo y tercer grado será a las 8:15 horas.



Finalmente, mencionaron que como lo exige la Secretaría de Educación y de Salud, se colocará el filtro sanitario a la hora de entrada y salida.