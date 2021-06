Primaria de Veracruz busca amparo para que no le corten ni cobren el agua

La escuela primaria “Jaime Torres Bodet”, ubicada en el municipio de Veracruz, promueve un amparo contra el Ayuntamiento de Veracruz, encabezado por el panista Fernando Yunes Márquez, para que no les corten ni les cobren el suministro de agua.



Ante tal situación, la Directora promovió el amparo 430/2021 ante el Juzgado Tercero de Distrito, obteniendo la suspensión provisional, no sólo contra el corte del servicio, sino además contra el cobro del mismo.



Por ello, el Juez Federal ordenó al Alcalde que disponga lo necesario para evitar la suspensión del suministro de agua, en lo que se resuelve la suspensión definitiva.



Cabe precisar que el Grupo MAS es el encargado de administración el servicio de agua potable en el municipio pero el Ayuntamiento de Veracruz y en particular el alcalde Fernando Yunes, al ser parte de la Junta de Gobierno del organismo operador de agua, habrá de atender lo instruido por el Juez Federal.