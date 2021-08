Primaria de Veracruz, en problemas para cobrar seguro por robo; SEV pide dineral

La escuela primaria "Nicolás Bravo" de la ciudad de Veracruz se encuentra en problemas para cobrar el seguro por el robo del plantel el pasado 28 de abril, pues las autoridades le piden pagar 32 mil pesos de deducible, dinero que no tiene.



El director del plantel, Randy Uscanga Moreno, explicó que la evaluación determinó que el monto del robo asciende a 302 mil pesos y el Sistema de Administración de Siniestros de la Secretaría de Educación Pública (SEP) solicita el pago correspondiente al 10 por ciento.



De acuerdo con la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), el monto deber ser cubierto por la escuela, es decir, por los padres de familia.



El Director afirmó que aún con el pago de las inscripciones, no se alcanzará a costear este dinero que debe aplicarse en un plazo de 8 a 10 días.



“Nos explican que del monto total debemos pagar el 10 por ciento, la alerta mayor de la sociedad de padres de familia se despierta porque es de 32 mil pesos y para pagar eso las cuotas escolares no alcanzarían; exhortamos a la autoridad estatal a que asuma su responsabilidad con las escuelas; no basta decir ‘tenemos un seguro’, los dueños de los inmuebles son ellos, tenemos las escrituras a nombre de la Secretaría de Educación”, dijo.



El plantel que se ubica en la colonia Las Brisas sería el primero en acceder a los recursos del seguro, no obstante, deben depositar a la SEV el deducible.



El trámite fue “tedioso y largo” pero ahora que ya cubrieron todo los requisitos e incluso se tuvo que pagar para obtener un dictamen técnico de los daños y presupuesto, les informan que deben invertir más.



“Sí está el seguro, existe, de hecho somos la escuela número 1 en lograr el trámite para que se haga el dictamen del seguro, es muy tedioso, te piden dictamen técnico del transformador, diagrama unifilar, denuncias, evidencias fotográficas y esperar un proceso que se inició desde el 28 de abril y a 12 días del regreso a clases no tenemos respuesta de la autoridad”.



Además, la escuela requiere de otras necesidades.



“Si lo que captamos como padres de familia se entrega a la Secretaría para hacer válido el recurso, nos quedamos completamente desarmados".



En esta escuela hay acuerdo para un regreso escalonado a clases pero si no se restablece el servicio de energía, no podrán hacerlo.