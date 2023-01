Primaria en Zongolica confirma dos casos de coxsackie

El director de la escuela primaria “Melitón Guzmán I. Romero” de Zongolica, Ernesto Delgado García, comentó que al interior de ese plantel se han tenido un par de casos de coxsackie, por lo que se acordó mantener monitoreo sobre los menores, pero no se suspenderán clases.Señalaron que tras la situación que se presentó en el municipio de San Juan Texhuacan, en donde la primaria “Salvador Díaz Mirón” suspendió clases presenciales por un brote de esa enfermedad viral, lo mismo que un preescolar, aquí se dialogó en cada salón con los padres de familia y se resolvió que no se irían a actividades virtuales.Sin embargo, detalló, sobre los escolares se mantendrá monitoreo para ver si presentan ese padecimiento.Mencionó que dos niños tienen Coxsackie y sus familias avisaron a los maestros, además algunos padres señalaron que sus hijos han tenido esa enfermedad en meses anteriores o incluso el año pasado, pero se trató de casos aislados, no de brotes.