Tras afirmar que el presidente del comité del Carnaval de Veracruz, Luis Antonio Pérez Fraga, se equivoca al afirmar que no puede ser reina del Carnaval, Karla Grijalva, la primera mujer transexual en obtener su acta de nacimiento con cambio de género en el puerto, lamentó que los veracruzanos no estén preparados para una Corte Real con apertura.



Si bien, aún no define si buscará ser candidata en el 2021, señaló que se podría promover un amparo, porque se trata de un acto de discriminación.



"No es un hecho que yo buscara ser candidata, pero legalmente tengo todos los derechos para hacerlo, ya sea por medio de un amparo. Legalmente no me pueden negar la candidatura, al menos que modifiquen el reglamento oficial. Me asesoré con mis abogados y no se me puede negar (la participación). La única forma que puedo presentar o corroborar que soy una mujer legalmente veracruzana es un acta de nacimiento", argumentó.



Karla Grijalva señaló que a pesar de que el Carnaval era una fiesta tradicional, se ha convertido en un negocio para los organizadores, toda vez que se requieren fuertes cantidades de dinero para aspirar a ser parte de la Corte Real.



Aun cuando Veracruz se caracteriza por la inclusión, la gente no está preparada para tener una "Reina del Carnaval Transexual" porque la apertura es limitada.



"Yo creo que las mujeres veracruzanas transexuales estamos abriendo muchas brechas. A pesar de que es un Estado alegre y muy entusiasta, no está preparado para este tipo de situaciones. A parte de que está limitado en la apertura, el Carnaval es un negocio; para ser reina tienes que meter más de 300 mil a 400 mil pesos".



El año pasado, Karla Grijalva acudió al Comité del Carnaval para solicitar información sobre los requisitos para ser reina de las fiestas pero le señalaron que debería presentar su acta de nacimiento como mujer, pero ahora, “esto no es suficiente para cumplir con ello”, expuso.