Primero de abril será, Día del Barista, Catadores y Tostadores de Café

El Día del Barista será instaurado a nivel nacional el primero de abril por parte del Senado de la República, con ello se visibilizará al profesional del café, a catadores y tostadores.Al respecto, el director de la Academia de Artes y Ciencias del Café, Manuel García Estrada, destacó que es algo histórico pues actualmente el Día del Barista solo se celebra en Veracruz y Chiapas, pero este año será a nivel nacional."Generalmente cuando hablamos de café, exclusivamente hablamos de los productores y de sus problemas pero no de toda la cadena de valor en este caso el Senado en la República hará que la celebración sea de los profesionales del café especialmente, baristas, catadores y tostadores".Consideró que esto hará que seguramente muchas otras naciones productoras empiecen a generar esta misma celebración.Ante ello destacó la importancia del barista pues señaló que es quien es quien narra toda la historia del grano desde su siembra hasta cómo llega a la taza y esto es fundamental para que crezca el consumo interno y el aromático tenga un mejor precio por ser de especialidad.En este sentido, explicó que la ventaja del café de especialidad es que su valor no está en manos de la Bolsa Mexicana de Valores por lo tanto no se especula yno está en manos de trasnacionales y entonces vale mucho más.