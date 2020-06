Primero de julio, plazo fatal para que se reactive Veracruz-Boca del Río: Hoteleros

Si para el primero de julio no han reabierto los destinos turísticos en la conurbación Veracruz-Boca del Río, como el Acuario, la Fortaleza de San Juan de Ulúa y las playas, existen altas probabilidades de que ocurran cierres definitivos de hoteles, advirtió el presidente de la comisión de turismo de COPARMEX, Sergio Lois Heredia.



El empresario mencionó que si bien algunos hoteles ya han reabierto con los protocolos sanitarios pertinentes para evitar los contagios del COVID-19, la mayor parte de aquellos con una gran cantidad de habitaciones no lo han hecho.



Señaló que han logrado aguantar los tres meses que ha durado el confinamiento por COVID-19.



“La probabilidad de que algún hotel en Veracruz cierre de forma permanente crece muchísimo si estos destinos turísticos no abren, no habrá con qué convencer a los turistas a venir”.



“Lo ideal sería que se abrieran las playas, el Acuario y San Juan de Ulúa, igual siguiendo protocolos para adaptarnos a los procesos de la nueva normalidad, lo ideal sería que se abrieran en orden”, dijo.



Lois Heredia indicó que una gran cantidad de turistas provenientes de otros municipios veracruzanos, así como de estados como Puebla, Hidalgo y Ciudad de México llaman a los hoteles para preguntar si ya reabrieron estos destinos turísticos.



Por ello, hizo el exhorto a las autoridades para que a partir del primero de julio reabran estos lugares y así estimular el arribo de turistas nacionales a Veracruz, siguiendo todo los protocolos sanitarios pertinentes para evitar contagios de COVID-19.