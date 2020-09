Primero pandemia, ahora los frentes fríos golpearán a pescadores de Veracruz

Ante la alerta por el Frente Frío número 4 —que entraría este lunes a la entidad pero golpearía con mayor intensidad el martes—, pescadores de la conurbación Veracruz-Boca del Río se preparan resguardando sus embarcaciones.



Este el primer evento de “Norte” de la temporada y se pronostica que será violento con rachas de hasta 100 kilómetros por hora, por ello, desde la tarde de este lunes suspenderán la navegación.



Señalan que es el inicio de los frentes fríos que los dejan días sin trabajar, no obstante, deben asegurarse de que sus lanchas, redes y motores no sufran impacto por la marejada y vientos.



Aunque no salen a la mar, desde este martes se mantendrán en el muelle pescadores de guardia por si se presenta algún imprevisto, dijo el presidente de la Federación Pesquera, Bernardo Hernández.



“Para nosotros es el primer Norte y lo dan con rachas violentas y se combina con altas mareas y en este periodo del año así son, eso afecta a las embarcaciones que tenemos aquí fondeadas y hay prevenir en la medida de las posibilidades, sacar las lanchas para nosotros representa un gasto, las embarcaciones de mayor peso que tienen redes se tienen que sacar”.



Para el sector, esta temporada es difícil, con este frente frío estiman que serán 10 días que pararan actividades, sin embargo, el pronóstico les advierte de otro evento de norte para la próxima semana.



“Estamos espantados porque hablan de toda de esta semana, solamente hay un decrecimiento jueves y viernes pero no se permite la actividad y para la siguiente semana hay otro evento de norte, eso es de cada año pero con la situación de la pandemia que estamos pasando sí es bastante complicado para el sector”, lamentó.



Bernardo Hernández señaló que durante el verano a pesar de la contingencia sanitaria por el COVID-19 podían salir a pescar pero ahora ni salir a la mar para buscar alimento.