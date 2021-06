Priorizando la vinculación, UV puede recuperar los “tiempos de gloria”

La vinculación con el entorno social, político y económico como fuente de conocimientos y recursos; la homogeneidad de las competencias y la reconstrucción del tejido universitario, con respeto a los derechos humanos para que la Universidad Veracruzana (UV) recupere los pódiums de la identidad que la llevaron al prestigio internacional, son las principales características que engloban los ejes en los que basa su propuesta denominada “Inclusión, Igualdad y Sostenibilidad Universitaria”, la doctora Ana Beatriz Lira Rocas, aspirante a dirigir los destinos de la máxima casa de estudios para el periodo 2021-2025.



La académica e investigadora de la Facultad de Economía establece ocho ejes centrales en los que basa la propuesta que habrá de entregar a los integrantes de la Junta de Gobierno y que resume de la siguiente manera:



“Que nadie se quede atrás, que todo académico(a) sea reconocido(a), que prevalezca la dignidad laboral, que impere la eficacia y eficiencia financiera y administrativa, consolidar una cultura digital robusta, que la vinculación sea fuente de conocimientos y recursos, impulsar la difusión y promoción de la cultura y el deporte, que reine la cultura de la legalidad y el respeto a los derechos humanos”.



La economista con maestría en Administración Pública local y Dirección del Ámbito Municipal, por la Universidad Carlos Tercero de Madrid España, se define como una mujer que fundamenta sus compromisos en el honor a la palabra, principio que aplicaría también de llegar a la Rectoría para cumplir cada una de sus propuestas en beneficio de la Universidad Veracruzana.



¿Qué motiva a Beatriz Lira a participar como aspirante a la Rectoría de la UV?



“Para abonar a la institución de educación superior que más me ha dado, tengo un gran compromiso con la UV, ahí he crecido como persona, como profesionista, creo firmemente que la conocemos al grado de poder aportar en ella; he tenido la suerte de conocer a lo largo de mi trayectoria en la Universidad, la entraña de la gestión, la entraña misma de la administración y eso es muy útil para entender cuáles son los rumbos reales por donde podemos transitar como universitarios, somos soñadores lo cual está muy bien, eso nos lleva a construir escenarios que eventualmente no podríamos imaginar, pero hay que saber cuál de esa parte es verdaderamente factible y para saber eso y para saber el cómo, hay que conocer a la institución y su funcionamiento”.



Explica que si bien la vida académica es una experiencia que le ha dejado muchas satisfacciones, la gestión universitaria es otra faceta que tiene la Universidad y considera que tanto ella como el grupo de universitarios que apoyan su proyecto, tienen los elementos de experiencia que coadyuvarán a recuperar los pódiums de identidad y del tejido universitario; “muchas de nuestras facultades han vivido esos tiempos de gloria, los pódiums los podemos recuperar eso es para lo que queremos regresar, eso es para lo que queremos participar desde la Rectoría”.



¿Ana Beatriz, va por cuenta propia o hay alguien atrás impulsando su proyecto? Sonríe y mira a quienes la entrevistan, levanta los hombros, responde sin tanto preámbulo para dejar muy clara su respuesta:



“Un grupo fantástico de académicos, investigadores, artistas, deportistas, estudiantes, egresados y administrativos, mi padrino es mi trayectoria y la Universidad sabrá valorar si es la correcta y la Junta de Gobierno hará la definición que corresponde; lo que a mí me avala, lo que me apadrina es mi trayectoria y por supuesto el grupo que no está atrás de mí, sino que está al lado mío y del que honrosamente formo parte”.



Usted no es la única que aspira, hay varios que también han levantado la mano, ¿qué opinión tiene de ellos?



“Ser rectora, rector es el máximo honor de un universitario, por lo tanto, pues comprendo que no soy la única que lo aspira. Así que todo mi respeto para quienes ya se han pronunciado como es nuestro caso, como para quienes se vayan a pronunciar, porque sabremos quienes realmente contendremos por la Rectoría hasta que se cierren las inscripciones, la convocatoria aún no se abre, nosotros tomamos la decisión de anunciar nuestro propósito porque los tiempos son muy cortos, recuerden que se abre la convocatoria del 30 de junio al 1 de julio y hay dos semanas y nos vamos tres semanas de vacaciones, obviamente no puedes tener contacto con la comunidad.”.



La doctora en Sostenibilidad, Tecnología y Humanismo, posgrado que cursó en la Universidad Politécnica de Cataluña, profundizó un poco más sobre el porqué decidió pronunciarse antes de la convocatoria y dijo:



“No puedes hacer la retroalimentación, también hicimos un documento para no llegar con las manos vacías y cómo se les ocurre que tendríamos que hacerlo, sino decir haber aquí hay un primer documento para que iniciemos la reflexión, la discusión, el análisis, pero la verdad es que hay mucho que alimentar en este documento porque las realidades de las regiones son distintas, tienen otras dinámicas que podemos presumir que conocemos a través del desarrollo de mi trabajo dentro de la UV y recorrí las regiones, pero hay que regresar y tener esa retroalimentación con la comunidad universitaria”.



Cómo aspirante y mujer ¿qué opinión le merece el trabajo realizado por la rectora Sara Ladrón de Guevara?



“A mí me parece que es muy importante que observemos que se trata de la primer mujer que fue rectora de la UV y en ese sentido todas las mujeres tenemos que ser muy cuidadosas para no dar pie a ninguna pérdida de nuestros espacios, observen cuantas mujeres rectoras hay en el país, tomen una foto de la ANUIES y miren que está pasando, podemos no coincidir en algunos puntos, pero de eso a que hagamos una crítica, no la vamos hacer, porque debemos impulsar que las mujeres sigamos al frente de las instituciones y eso es un factor muy importante ¿qué mensaje damos los universitarios a nuestras chicas universitarias si hay dos rectoras en todo el país?, ¿cuál es el mensaje que la comunidad universitaria nacional está enviando?.”



¿De verdad tenemos espacios abiertos las mujeres?, se preguntó para luego responderse ella misma:



“Tenemos que seguir incrementando la cantidad de mujeres rectoras en las Universidades públicas ¿qué significa eso?, que apoyemos lo que está bien hecho y mejoremos donde falta mejoría, con una visión fresca que ya no esté reciclada en las dinámicas que antes mencionamos”.



Hablando de su proyecto, ¿podría profundizar un poco más en lo que se refiere al tema de la vinculación, en qué consiste y qué es lo que haría en caso de llegar a la Rectoría?, a lo cual antes de responder Lira Rocas, se acomoda en su silla, toma un sorbo de café y puntualiza al respecto.



“Me parece que hay una gran fuente de oportunidad, vemos un escenario de un potencial muy alto en materia de vinculación con los tres sectores, el social, el económico y el público y no solo nos referimos al local, está el ámbito municipal, el estatal, el nacional e internacional porque mientras en una parte del mundo tenemos conflictos hay otra parte que está viviendo la opulencia, la economía es así, cuando unos pierden es porque otros están ganando, estos países que han sido ganadores en los últimos años han sabido colocar sus excedentes y un mecanismo muy efectivo para colocar esos excedentes es a través de la Universidades, y es efectivo porque ahí los mecanismos de fiscalización son estupendos, ahí no hay errores, ahí todo se hace exactamente como se debe de hacer y como se plantea hacer y el beneficio es mutuo”.



Es más- continuó explicando- “todos los proyectos donde todos los participantes salen beneficiados son proyectos de éxito, ese es el tipo de proyectos que debemos buscar y que podemos buscar en una infinidad de opciones que tenemos como UV y que nos han permitido incrementar el privilegio de nuestra institución piensen cuando, por ejemplo, la Secretaría del Medio Ambiente no tomaba decisiones de cambios en la ley, sin consultar a nuestra Facultad de Biología”



Entonces ¿dónde están esos sitios que cuando comentabas vengo de la UV, decían pase por aquí, siéntese y estábamos en primer lugar?, se preguntó de nuevo para luego responder: “Pues no sé dónde están, pero los vamos a recuperar”.



La entrevistada se plantea otra interrogante, seguida de la respuesta.



¿Cómo los vamos a recuperar? “pues trabajando juntos porque esto no lo hace ni una persona ni mucho menos, pero tampoco un pequeño grupo, tenemos que sumar a toda la comunidad, los estudiantes tiene que recuperar esa pasión, esa pasión por participar en cosas, en artes, en el deporte por ser UV y sacar el pecho cuando dices somos de UV y te enorgulleces, esa identidad quizá está un poco diluida, creo que nosotros que somos parte de esas generaciones que lo vivieron intensamente podemos ver la diferencia, esto no es una afirmación personal ni de grupo, creo que todos los universitarios de nuestras generaciones y para arribita, sabemos de lo que estamos hablando”.



¿Podemos decir que se abandonó o no se impulsó a esa vinculación de la que habla?, la expresión de su rosto cambia, frunce el ceño y reflexiona su respuesta para luego afirmar:



“Mira no me gustaría usar ese término porque no está abandonada, se está haciendo vinculación, pero creemos que se puede hacer muchísimo más, abandonar significa que no hay nada y eso es falso, pero ahí hay miles de oportunidades, ¿para quién?, para todos; si hay una facultad o un instituto que no requiera vinculación habría que preguntarnos si es propicia tenerla, vamos a pensar en una facultad equis, imaginaria, si esa facultad no necesita de vincularse entonces quien necesita de esos profesionales, esa es la lógica, si por el contrario todas necesitamos estar en ese contacto para verificar si lo estamos haciendo bien, entonces cuántas oportunidades tenemos de vincularnos, cuáles son las áreas, todos los programas que hay en la Universidad se tiene que vincular todos, entonces hay que hacer un gran programa de vinculación que sea ágil”.



Con la experiencia que le da haber trabajado en el área de Vinculación de la propia Universidad Veracruzana, la economista y aspirante a la Rectoría, consideró que los convenios dan cabida a muchas actividades en beneficio de la institución.



“La UV se rige como cualquier otra institución pública por la Ley General de Contabilidad Gubernamental y ahí hay reglas muy claras que indican cómo podemos signar un convenio, cómo se gestiona, hay Universidades que están manejando entre el 20 y 40 por ciento de su prepuesto por la ruta de autofinanciables y estoy hablando de Universidades hermanas que hacen y lo están haciendo muy bien entonces como siempre se trata de seguir los buenos ejemplos y sumarnos a esos carros”



Hace una pausa para llevar la taza de café a su boca, momento que aprovechan quienes la entrevistan para hacer el siguiente cuestionamiento ¿La UV se ha quedado rezagada, comparada con aquellas Universidades que mediante la vinculación son autofinanciables?,

“Si, pero se puede resolver, la nueva noticia es que el mecanismo para contrarrestar ese rezago es relativamente fácil y relativamente ágil, lo digo así porque esto que se dio es un proceso de revisión muy serio”.



Al igual que otros aspirantes coincide que se deben de agilizar los procesos administrativos en lo que se refiere a la gestión de los recursos.



“Cuando nosotros vemos que se devolvió tanto recurso de cualquier entidad pública no es correcto, eso está incluso contemplado en la ley, así que lo que tenemos que hacer es ser muy eficientes en la gestión, la gestión forma parte de la ministración y de la administración de los recursos, entonces ser eficientes y aprovechar todos lo que tenemos y atraer más, ese es el punto traer más, por ejemplo la UAM Iztapalapa le alquila sus laboratorios a las farmacéuticas, se imagina el equipamiento que tiene para alquilárselo y el recurso que puede conseguir con el alquiler del laboratorio y ni hablar de la diferencia entre un joven que del área de Ciencias de la Salud que solo está en salón, al que esta con un hospital escuela”



Citó como ejemplo a las Universidades de Nuevo León y Puebla que cuentan con sus propios hospitales para que los estudiantes del área de la Salud, realicen sus prácticas, aunque reconoció que también cobran cuotas que nada tiene que ver con las que se aplican en la Universidad Veracruzana, “la nueva Ley de Educación Superior establece que debemos de migrar paulatinamente a la gratuidad, así que eso pone la vara un poquito más alta porque incluso nosotros que cobramos cuotas de recuperación tan pequeñas, pues de todos modos nos significa ingreso”.



Las facultades operan con los patronatos, si eso se quita se tiene que buscar la manera de recompensarlo, “la Ley de Educación Superior señala que migraremos paulatinamente, pero no hay que confiarse, de pronto nos pueden decir tiene hasta el 2023 para aplicar la gratuidad total, por eso tenemos que comenzar a resolver desde ahora, los retos en el ámbito financiero y presupuestal están bastante fuertes, así que ahí hay que entender rápidamente la parte financiera, ponernos creativos y bueno, resolver cuanto antes, antes que entremos en conflicto como el que han tenido otras Universidades hermanas incluso para pagar la nómina”, externó, la académica con 23 años de antigüedad en la Universidad Veracruzana.



¿En la UV no es tan fácil el ingreso de recursos externos, que se tendría que hacer al respecto?, a lo cual la entrevistada expresó.



“Esos mecanismos son parte de la administración, ahí hay que precisar que sean más ágiles en los procedimientos y aprender lo que haya que aprender, hace rato les decía que el politécnico se rige por la misma ley que nosotros,- entonces- ¿porque ellos pueden y nosotros no, si le rige la misma ley de contabilidad gubernamental?, a mí me toco impulsar desde hace muchos años cursos de armonización contable y nos ha costado mucho aplicarla a nivel general, pero bueno ya hasta municipios pequeños la aplican, si ellos pueden, nosotros podemos, porque estamos regidos por lo mismo, vamos a aprender cómo lo están haciendo y vamos a lograrlo rápido y bien esa es la regla de mi familia: las cosas rápido y bien, entonces como universitario por supuesto podemos hacerlo”.



En materia académica, la aspirante a la Rectoría de la máxima casa de estudios, comentó en qué consiste su propuesta.



“Los académicos enfrentamos a migrar, a utilizar tecnologías y estábamos en condiciones muy difíciles, a lo mejor yo no sabía usar Zoom y tu si tenías, a lo mejor yo no tenía una computadora con cámara en casa, a lo mejor no tenía internet y bueno como pudimos sacamos la cabeza del agua, ayudándonos unos a otros, pero eso no puede seguir pasando esto, es como el inglés vamos a presentar un examen y vamos a ver en qué nivel quedamos y de ahí para allá en adelante, vamos a formarnos seriamente en un programa de formación de profesores que nos permita en un plazo determinado, estar todos certificados en esa competencia”.



¿A que se refiere cuando habla certificación de competencias?, se le interrogó a la también madre de familia.



“Lo que necesitamos es la certeza de que toda nuestra plantilla académica tiene las competencias para la utilización de la nueva tecnología y que también son reconocidos y que su trabajo y el esfuerzo adicional de todo tipo, no nada más académico, fue financiero, fue familiar porque perdimos la intimidad cuando nuestro salón de clases entró a casa y nosotros entramos a la casa de nuestros estudiantes, eso también fue toda una aportación de la comunidad de ambas bandos para en pro de continuar el proceso enseñanza-aprendizaje, entonces nuestros académicos necesitan esa certeza de contar con esas competencias necesarias para hacer frente exitosamente a este nuevo formato que llegó para quedarse”.



La capacitación esta condicionada a los puntos para productividad, ¿cómo se manejaría en caso de que sea elegida por lo integrantes de la Junta de Gobierno como la sustituta de Sara ladrón de Guevara?



“Cursos por puntos eso es algo que tenemos que mejorar. Hay una visión digamos paralela, yo no estoy pensando en los puntos, en este momento estoy pensando en que la institución necesita que haya homogeneidad en nuestras competencias, independientemente de cuánto va contar para ti o cuánto va a contar para mí, independiente de ello no digo que no se importante, pero me parece que sea una competencia de tal magnitud, que aseguremos que todos tenemos esas competencias, luego vemos lo de los puntos si quieres pero, de que es urgente que tengamos un mecanismo de formación que asegure esa competencias, eso es innegable”.



¿A qué se refiere cuando habla en su propuesta de dignidad laboral?



“Tiene que ver con esta movilidad que puede existir para que nuestros compañeros de la parte administrativa desempeñen sus competencias de manera más exitosa, cuando hablábamos de ese programa de formación de profesores porque me parece que hay algo fundamental es que se homogenice, deben de ser programa de formación bien estructurado, de eso mismo hay que trasladarlo al área Administrativa porque ellos también cambiaron su forma y ya no hay marcha atrás también toda la vida administrativa de la UV debe de pasar por la tecnología, debemos tener un sistema único”.



Reflexiona un poco más sobre el tema para plantear bien sus ideas.



“Hacer una reingeniería administrativa que sabemos cómo hacerla y plantearnos un reacomodo del personal que permita que te desarrolles en las áreas donde tú tengas mayores competencias y no necesariamente que la facultad haya cinco eventuales, cuatro de confianza. Los modelos administrativos ya demostraron que no son eficientes, justamente la flexibilidad que la pandemia nos ha demostrado que podemos ser mucho más eficaces y eficientes, incluso trabajando desde casa, lo hicimos, lo llevamos haciendo 14 meses, claro no significa que se debe de generalizar, significa flexibilizar”.



Hablando del personal académico y administrativo, si llegara a la Rectoría de la UV, ¿cómo sería la relación con los sindicatos?, a lo cual antes de responder hace una pausa, como ordenando sus ideas para luego externar su postura a la interrogante planteada.



“Yo veo una relación tersa con ambos sindicatos, porque ellos quieren la mejora de sus agremiados, nosotros también, ellos no son una empresa que viene a prestarnos servicio, entonces somos primero UV y luego SETSUV, FESAPAUV AFECUV, pero todos somos UV y todos buscamos lo mismo, tener un trabajo para ser felices y mantener a nuestras familias, mi padre decía lo que hagan pero que sean los mejores, eso cómo lo podemos hacer, despertando esa pasión que todos podemos tener y que es inherente al ser humano ¿cómo? con reconocimiento, con dignidad, así que no tiene por qué no haber una relación tersa con los sindicatos, ellos buscan lo mismo que nosotros, mejora, bienestar, seguridad laboral, procesos claros de incorporación y de retiro.



Entre los ocho ejes que conforman su propuesta se encuentra también el referente a la cultura de la legalidad y el respeto a los derechos humanos, a este respecto, Ana Beatriz Lira, dijo:



“En un primer punto reconocer lo que está pasando, observar, escuchar a quien desee ser escuchado, a quien necesita expresar su queja, eso es lo primero y lo segundo, nuevamente cae en la nueva Ley de Educación Superior que establece que debes generar un área muy fortalecida de protección de los derechos humanos y dentro de esa protección de los derechos humanos está todo lo de la violencia intra muros, por supuesto el tema de género y todo tipo de acoso y hostigamientos, entonces necesitamos tener una oficina del Abogado General muy robusta, que permanezca en contacto con la comunidad, que tenga puertas abiertas, que responda incluso por Instagram Twitter a las preguntas planteadas”.



De no ser electa en esta ocasión, ¿buscaría de nuevo la Rectoría?, sonríe, levanta los hombros para responder con voz pausada, pero firme.



“No tengo la menor idea de eso, faltan cuatro años, mi vida me ha demostrado, la mía y la de la gente que tengo cerca, que la vida cambia tanto de un momento a otro, que haces planes y a veces es una broma para Dios como dicen los post, así que no tengo la menor idea de qué haría en cuatro años francamente te lo digo, lo que siempre voy hacer es trabajar por mi Universidad, eso siempre lo voy a hacer como hace 23 años que me incorpore a ella”.



Respecto al papel que desempeñan los integrantes de la Junta de Gobierno, para la designación del nuevo rector o rectora comento:



“Yo tengo plena confianza en su honorabilidad, profesionalismo, en que van a tomar la mejor decisión para la institución y que eso es solo lo que los mueve, mi respeto para todos ellos, me parece que todos tiene una trayectoria amplísima, un prestigio que los ha llevado también a ese lugar tan honroso de los nueve notables como les llamamos, así que, pues mi opinión de ellos es la más alta en cuanto a su prestigio y reconocimiento académico que tienen, confío plenamente en su honorabilidad”.



La aspirante a la Rectoría, invitó a la comunidad universitaria a que participe, sobre todo porque dijo, “recordemos que la Junta de Gobierno no toma esta decisión de manera aislada, tiene una fase en la que consulta a la comunidad y que la comunidad participe, esa es nuestra manera de poder expresar nuestro deseo de apoyo a uno u otra (o) candidato (a), la invitación por supuesto a que la comunidad universitaria participe en este proceso con estos mecanismos que nos permiten acercarnos a la Junta de Gobierno y ofrecer nuestra visión de quien debe de llevar los rumbos de la Universidad Veracruzana en el siguiente periodo.



La propuesta de Lira Rocas, contempla también la difusión y promoción de la cultura y el deporte, para que la UV continúe destacando en ámbitos internacionales. Así como impulsar a los estudiantes para que alcancen con éxito sus metas porque también forman parte de ese andamiaje, que integra toda la comunidad universitaria.