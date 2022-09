Prisión preventiva oficiosa contraviene el sistema adversarial, opina abogado

Para el integrante del Colegio de Abogados de Orizaba Altas Montañas, Juan Oropeza Flores, es complicado que la prisión preventiva oficiosa desaparezca, pues luego del mensaje que diera el presidente de la República sobre este tema, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, podrían sentirse bajo presión."Los ministros tienen que pensar cómo actuar después del mensaje, aunque se está violentando la autonomía de los poderes porque la SCJN tiene que resolver pero no bajo algún tipo de presión ni argumento de otro tipo de poder en el país. Recordemos que está resolviendo algo muy importante".Insistió el litigante que la prisión preventiva oficiosa debe desaparecer porque contraviene la finalidad del proceso adversarial, la cual es meramente garantista."Entonces tiene que proteger las garantías de los derechos humanos de los detenidos, en ese sentido la prisión preventiva oficiosa no es más que un encarcelamiento anticipado y creo que eso no es posible que en México esté sucediendo".Sin embargo, dijo, el máximo tribunal del país, está revisando en este momento el tema, aunque se ha politizado. "Y por qué digo esto, pues porque el primer mandatario en el país ya opinó al respecto, entonces lógicamente va a prevalecer esta prisión preventiva.No dudó que se adecue para algunas cuestiones en razón de dejarle el criterio al juez para aplicarla. Y comentó que dentro de los 16 delitos que marca la Constitución en el artículo 19, todos merecen prisión preventiva oficiosa."Pero pudiera adelantarte también que para no caer en la situación de violación de los Derechos Humanos al detenido por dictarle esa que no se merece, porque es solamente aplicable para quienes no garantizan su estadía en la ciudad donde son procesados o en el Estado donde son procesados, por ello se dejaría a criterio del juez de control aplicar la prisión preventiva oficiosa".Finalmente indicó que desde su criterio y de la gran mayoría de los juristas, se pide que esa figura jurídica desaparezca.