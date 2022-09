Prisión preventiva oficiosa protege a las víctimas, justifica Gobernador

La prisión preventiva oficiosa genera mayor certeza a la población, específicamente a familiares de las víctimas, señaló el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien hizo un llamado a los ministros de la Suprema Corte que discuten la invalidación de esta figura.En la conferencia de prensa, el Ejecutivo de Veracruz reiteró su postura a favor de esta normatividad, que permitió en la entidad asegurar a Marlon N y Greek N, como presuntos responsables de feminicidio.“En Veracruz ha sido de mucha ayuda para hacer justicia a las víctimas, sino se darían a la fuga (...) esperamos que la congruencia de hoy vemos en la ministra Yasmín Esquivel y Alberto Pérez Dayán se mantengan y contagien a los demás, en la discusión de hoy para lograr los 8 votos requeridos de 11”.En ese tenor, García Jiménez explicó que en el artículo 19 de la Constitución Mexicana se prevén los delitos graves para proceder a la prisión preventiva, eso significa que aún se respeta la presunción de inocencia porque hay un lapso para dictar una sentencia en el que el abogado defensor deberá presentar pruebas.“Cuando las fiscalías tienen argumentos suficientes contra un delincuente pueden obtener una orden de aprehensión, detenerlo y presentarlo ante un juez para que no pueda evadir la justicia. Es muy importante que cuando se presente ante el Juez esa persona se mantenga en prisión, es una demanda de los familiares de las víctimas. En caso de delitos, establecidos en la Constitución, se prevé el uso de la prisión preventiva oficiosa”, reiteró.De igual modo, sostuvo que en Veracruz ha sido de mucha ayuda para hacer justicia a las víctimas, y de no ser por ello, se darían a la fuga.En este sentido destacó la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en especial de la ministra Yasmín Esquivel quién se pronunció en contra de invalidar el Artículo 19 ya que no están facultados a declararlo inconstitucional, además de no haber sido impugnado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y los senadores que están impulsado el tema.García Jiménez coincidió en que cambiar la norma sobre la figura de la PPO es solo facultad del Congreso Federal, ya que son ellos quienes hacen adecuaciones, reformas y actualizaciones a las leyes mexicanas.Cabe recordar que este martes los magistrados discuten el tema de la prisión preventiva oficiosa y se determinará su continuidad.