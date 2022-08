Prisión preventiva por robo a casa y transporte es absurdo: Sánchez Cordero

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, se manifestó a favor de mantener la prisión preventiva oficiosa para delitos delicados como el de corrupción, pero no imponerla en aquellos que son menores como el robo a casa habitación y a transporte.La también ministra en retiro consideró que en la reforma al artículo 19 de la Constitución se agregaron de manera indiscriminada delitos que no ameritan la imposición de esta medida cautelar."Me parece absurdo, por ejemplo, que el robo a casa habitación tenga prisión preventiva o algunos otros delitos menores. Yo creo que hay unos delitos que deben de tener prisión oficiosa, desde luego dentro de este catálogo. Pero, de repente se fueron aumentando en forma indiscriminada delitos y delitos y delitos y delitos aquí a este artículo 19, el robo a transporte, el robo a casa habitación, algunos otros yo creo que no deberían de estar, pero, en fin".En entrevista la exsecretaria de Gobernación expuso "a mí me parece que hay delitos que definitiva y categóricamente deben tener prisión preventiva oficiosa”.Indicó que cuando fue ministra de la SCJN se pronunció porque el arraigo podría llegar a ser inconvencional.Ante ello, manifestó su confianza en que las y los ministros del máximo tribunal del país, definirán qué delitos pueden tener prisión preventiva oficiosa y cuáles no.Consideró que delitos delicados, como el de corrupción, se queden con prisión preventiva oficiosa.Sin embargo, se pronunció porque la Corte resuelva este tema.Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.