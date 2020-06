Problemas testamentarios, obstáculos para apoyar a campesinos: SADER

Por problemas testamentarios y otros de tipo administrativo, el 30 por ciento de los productores del agro no recibe los apoyos que se destinan a este sector, señaló Emilio Jesús Rodríguez Escalante, integrante del Distinto de Desarrollo Rural 005 de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER).



Indicó que a la fecha se ha ejercido un 70 por ciento del presupuesto asignado en este ejercicio fiscal en beneficio de alrededor de 150 mil productores de caña, maíz y café en los 56 municipios que se atienden.



Destacó que cada productor recibió mil 500 pesos por hectárea, aunque a los que tienen más de cinco se les dan 900 pesos por hectárea.



Sin embargo, comentó que un 30 por ciento no puede acceder a esa ayuda debido a problemas testamentarios, pues en su momento no atendieron la sucesión de sus terrenos y al fallecer, la esposa e hijos no tienen en regla los documentos de tenencia de la tierra.



Indicó que esta es una situación que se da en gran parte del país y que impide que los recursos lleguen.



Agregó que también se presentan otros de tipo administrativo, pues hay gente que no da la clabe interbancaria correctamente, no tienen la referenciación o a veces porque no pasan a la oficina para hacer su acreditación.



Agregó que en los 56 municipios que se atienden, hay una variedad de cultivos, desde cítricos a papaya, además de los ya mencionados, pues hay terrenos de cultivo desde los 600 metros sobre el nivel del mar a los 3 mil 200 metros de altura.