Proceden legalmente contra Tec de Cosamaloapan por presunto desfalco de 45 mdp

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) procedió legalmente contra el Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan (ITSCO) por haber recibido pagos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) por 45 millones de pesos sin cumplir con los requisitos exigibles por ley para hacer convenios entre ambos.En un informe especial, la ASF detalla que realizó auditorías especiales a la SEDATU tras haber identificado diversas irregularidades “que de manera reiterada han sido cometidas por servidores públicos adscritos a dicha dependencia”.Destaca que en la auditoría número 1835-DE, que correspondió a la Cuenta Pública 2016, se observó que la SEDATU utilizó recursos presupuestales asignados a programas que se encuentran sujetos a reglas de operación, para destinarlos a otros capítulos de gasto.Por otra parte, en la revisión de las Cuentas Públicas 2015, 2016 y 2017, se observaron instrumentos jurídicos irregulares, con motivo de adjudicaciones directas con proveedores, sin que cumplan con los supuestos legales correspondientes, que acrediten la correcta excepción a la licitación pública.“Se ha detectado también falta de seguimiento, control y supervisión por parte de la SEDATU, al cumplimiento de las obligaciones contractuales; además de no contar con la documentación justificativa y comprobatoria de la ejecución de los bienes y/o servicios contratados”, señala.Para el caso del Tecnológico de Cosamaloapan, la ASF documentó un presunto daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 45,000,000.00 pesos (cuarenta y cinco millones de pesos), por haberse comprobado que la SEDATU pagó con recursos públicos federales del Ejercicio Fiscal 2018, por compromisos contraídos en Ejercicio Fiscal 2017, sin contar con la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ni la acreditación de que se tenía el registro del devengo correspondiente, ni la autorización de la partida presupuestal respectiva en el ejercicio 2018, al Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan.El informe detalla que, en 2017, SEDATU e ITSCO suscribieron un convenio de colaboración para que el Tecnológico realizara el acondicionamiento eléctrico, clima y fuerza de los SITES (sitios web) de los edificios de Escuela Naval y Azafrán de la SEDATU.De la auditoría se desprende que la SEDATU no acreditó documentalmente que el ITSCO haya ejecutado los trabajos convenidos, “ya que no presentó ninguna documentación justificativa ni comprobatoria al respecto”.Por su parte, el Instituto Tecnológico se negó a proporcionar información y documentación justificativa y comprobatoria de los trabajos realizados, por lo cual no se tiene la certeza del uso y destino que se le dieron a los recursos públicos señalados.A detalle, la auditoría arrojó que el convenio para la prestación de servicios, que duraría del 1° de julio al 31 de agosto, se estimó un pago de 50 millones de pesos.Sin embargo, la Secretaría no presentó documentación que ampare, justifique y compruebe que el Tecnológico de Cosamaloapan contaba con la capacidad técnica, material, humana y financiera para prestar los servicios convenidos.Tampoco se estableció que presentara las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes para el Estado.Adicionalmente, la ASF observó que el ITSCO no contaba con las facultades para la firma de dicho convenio, en virtud de que el objeto y finalidad del convenio de colaboración señalado, fue la “Prestación del Servicio de Adecuaciones Físicas de SITES y Traslado de Servidores Físicos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano”, pues de acuerdo con la Gaceta Oficial del Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de fecha 21 de agosto de 1999, se señala que el fin preponderante del Tecnológico “es formar profesionales e investigadores aptos para la aplicación y generación de conocimientos científicos y tecnológicos”,.Es decir, ese objetivo es distinto a lo que suscribió en el convenio de colaboración con SEDATU, además de que el Director General de la escuela no tiene tampoco facultades para celebrar un convenio de esta índole.En la búsqueda de información, la ASF encontró que la SEDATU giró un pago por 45 millones de pesos, no por los 50 acordados inicialmente, por lo que hay 5 millones que no fueron comprobados.Adicionalmente, la escuela se negó a proporcionar información respecto a este convenio, por lo que la ASF determinó conducente proceder penalmente por el desfalco de 45 millones de pesos.