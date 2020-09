Procederá legalmente colectivo Marea Verde Altas Montañas por ciberacoso y amenazas

Debido a que a raíz de la marcha del domingo pasado en favor de la despenalización del aborto, integrantes de la agrupación Marea Verde Altas Montañas han sufrido ciberacoso y amenazas, esta agrupación emprenderá medidas legales.



En rueda de prensa, las integrantes de esa agrupación señalaron que el Estado se ubica en los lugares más altos del país con el ciberacoso y en donde las más afectadas son las mujeres.



Indicaron que las amenazas van directo contra una de sus compañeras más jóvenes, lo que les hace tener por su integridad, Además de que se está haciendo uso indebido de las fotografías que de la marcha se publicaron.



Reconocieron que a la fecha, luego de una agresión similar que hubo en marzo pasado, se interpuso una denuncia sin que a la fecha haya resultados.



Destacaron que aunque haya gente que no está de acuerdo con el aborto no tienen por qué impedir a ellas manifestarse en contra de lo que creen.



Resaltaron que en esta respuesta se encuentran unidas y es grave que alguien llegue a intimidar a una persona por disentir en lo que piensa.



Agregaron que las consignas y sus manifestaciones son hacia el Estado y no han agredido nunca en las movilizaciones que realizan en el municipio.