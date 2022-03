Procederán legalmente contra exalcalde panista de Misantla por “desastre” que dejó

El alcalde morenista del municipio de Misantla, Javier Hernández Candanedo, aseguró que procederá legalmente en contra de su antecesor panista y actual diputado local, Othón Hernández Candanedo, debido a las irregularidades en que recibió la administración municipal.En entrevista sostuvo que está "arreglando todo el desorden" que le dejaron y resolviendo la situación con los servicios públicos como el de Limpia Pública, porque señaló que no le dejaron camiones recolectores de la basura."Empezamos arreglando y componiendo el desorden que nos dejaron. Verdaderamente una tristeza y una vergüenza cómo recibimos la administración. No nos dejaron ni camiones para la Limpia Pública. Entonces ha sido verdaderamente un desastre. Hemos tenido que ingeniárnosla para poder resolver los problemas que nos heredaron pero ahí la llevamos", expresó el edil misanteco.Afirmó que asumió el cargo el 1° de enero con mucho entusiasmo y muchas ganas y con el compromiso establecido después de la elección del 6 de junio con su pueblo, " amor con amor se paga, no les vamos a fallar", manifestó.Hernández Candanedo reiteró que llegarán "hasta las últimas consecuencias" en la revisión de la administración anterior, evitando adelantar mayores detalles de las irregularidades encontradas hasta ahora."Ahora no queremos adelantar nada, lo que queremos es señalar en tiempo y forma de manera legal y ante las instancias correspondientes. Así vamos a proceder y así lo vamos a hacer porque lo que el pueblo quiere es cuentas claras, porque hay cosas que al amparo de la misma Ley lo permite", sostuvo.En ese sentido, puso como ejemplo la renta de camiones compactadores de basura, que según él fueron contratados por Hernández Candanedo a través de prestanombres, algo que si bien reconoció que es legal, lo catalogó como "inmoral"."Más de 8 millones de pesos el último contrato que se aventaron, cuando ya se iban casi 7 millones de pesos, pues no se vale aunque es permitido pero nosotros lo vamos a señalar y lo vamos a denunciar", reiteró el munícipe morenista.