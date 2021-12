Proceso interno del PAN se judicializa, afirma Joaquín Guzmán

Se judicializó el proceso interno del Partido Acción Nacional (PAN), expresó el candidato a la reelección como presidente estatal en Veracruz, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, al acusar que la Comisión Permanente Nacional está violando el reglamento y estatutos de este instituto político al registrar la aspiración de Federico Salomón Molina para contender por dicho cargo.“Para nosotros no (está permitido) pero obviamente tiene que ver la situación de que se está violentando el proceso electoral diferente”, expresó en entrevista.Sostuvo que esta instancia intrapartidaria no puede estar por encima del reglamento del blanquiazul, por lo que afirmó que el registro de su contrincante no tendría validez.“Para nosotros no. En su momento vamos a ver si hay posibilidades de hacer algún procedimiento pues lo haremos”, adelantó Guzmán Avilés al reconocer que si se confirma la candidatura de Salomón Molina, serían ambos los aspirantes en las elecciones internas previstas para el 19 de diciembre.“En su momento él tendría que iniciar su campaña pero como hay un cambio, no sabemos porque él se inscribió para un cargo y ahora está en otro. Entonces sería cuestión de ver la cuestión jurídica, porque él ya integraba la planilla del hoy detenido Tito 'N'”, precisó.Además, dijo desconocer si en caso de invalidar la nominación de Federico Salomón su contrincante seguiría siendo Tito “N”, agregando que eso lo tendrán que decidir los órganos electorales.Joaquín Guzmán Avilés criticó que se hagan los cambios “a gusto” cuando en su momento se emitió una convocatoria basada en el reglamento interno y estatutos del PAN.“Se va a tener que judicializar este proceso, nosotros estamos en la campaña, en los recorridos, trabajando. Es una situación que obviamente no estaba enmarcada, contemplada pero cada quien en su situación legal tendrá que responder en cada caso que se presente”, concluyó.