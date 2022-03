Proceso para renovar dirigencia del SNTE en Veracruz está "amañado": CNTE

El miembro activo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Veracruz, Víctor Moreno Bolaños, afirmó que el proceso para renovar la Secretaría General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) está "amañado" y es una "simulación" y viola el derecho de sus integrantes de poder contender para ser sus próximos líderes.Indicó que el SNTE presentó a la secretaria del Trabajo federal, Luisa María Alcalde, una copia de los estatutos, en los que se establece el proceso de conformación de las planillas en el que se estipula supuestamente que sólo las podrán integrar por quienes ha hagan formado parte de la estructura de dirección."Es un proceso complemente antidemocrático y vertical, porque el estatuto está marcando que quienes pueden formar una planilla para poder contender por una estructura del SNTE, tienen que haber sido ya parte de esta estructura en cualquier nivel, ya sea el representante del centro de trabajo, delegación o en la sección", aseguró.Moreno Bolaños aseguró que esto implica que no habría ningún cambio al interior de esta organización magisterial en el Estado porque los que la dirigirán ya estuvieron en algún cargo."No permite que los compañeros en estos nuevos tiempos elijamos a cualquier compañero que nosotros veamos que en el centro de trabajo es solidario con los demás compañeros que le preocupa la educación de los niños y que apoya a los padres, que le exige al gobierno los materiales y que pone todo su tiempo para poder darle a los niños lo que necesitan. Los estatutos están completamente amañados", externó.Presumió que en la CNTE sí se escuchan las necesidades de los docentes en sus planteles y todas esas inquietudes son recogidas e integradas en un pliego petitorio que se presenta al Gobierno para que las cumpla."Eso sí, tenemos que salir a marchar, a hacer plantones porque si no aplicamos la fuerza no va a haber respuesta, tenemos que aprender que la fuerza organizada del pueblo en las calles es como se le va a arrancar al gobierno y a todos los dueños del país las demandas legítimas de los trabajadores", comentó.