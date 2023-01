Productores de Sinaloa, al margen de violencia por captura de Ovidio “N”, señalan

Los productores del campo en Sinaloa no registran bajas por el conflicto generado el pasado jueves tras la captura de Ovidio “N” en Culiacán. Sin embargo, como todos los demás sectores productivos, fueron afectados por la paralización económica y social debido a los enfrentamientos armados.De acuerdo con el Presidente de la Liga de Comunidades Agrarias de Sinaloa, Miguel Ángel López Miranda, el reporte por parte de las organizaciones campesinas en la zona, los deja al margen del conflicto.“Esto repercute directamente en todas las actividades particularmente en el campo, afortunadamente no tenemos ningún reporte de baja de civiles, de gente que vive en las comunidades, de gente que se dedica al trabajo productivo”, señaló.En entrevista durante su visita a Veracruz, confió en que se regresará a la normalidad en las actividades productivas.Consideró que es necesario retomar la calma en el Estado “estamos al margen de todo esto, desde la Liga de Comunidades Agrarias deseamos la pronta regularidad de la vida de nuestro Estado. Es urgente que se retome la calma para que la vida social y productiva se conduzca de manera adecuada”.Sobre la alerta que emitió el Gobierno de Estados Unidos para sus ciudadanos para desplazarse a Sinaloa, señaló que esperan no afecte las relaciones comerciales, además de que el Estado es uno de los que más aporta en materia agroalimentaria.Recordó que Sinaloa cuenta con 850 mil hectáreas en donde se producen principalmente maíz y legumbres.“Sinaloa está por encima de todo esto. Nosotros somos el Estado que en cuanto nivel de aportación por el tema agroalimentario. Somos la tercera economía agrícola en México, somos un Estado pujante y socialmente es uno de mucho desarrollo. Desafortunadamente por condiciones ajenas a nosotros hemos vivido en los últimos 50 a 70 años esa cultura ajena a la seguridad y paz”.Finalmente, el líder de la Liga de Comunidades Agrarias de Sinaloa, consideró que este tipo de situación genera inestabilidad e inseguridad que repercute en el ámbito familiar y productivo en los ejidos y comunidades.