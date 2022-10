Productores deben aprovechar demanda postpandemia: Empresaria de EU

Representantes empresariales de Estados Unidos están sorprendidos por la calidad de los productos veracruzanos que se generan desde el campo hasta la industria, además de la disponibilidad de los creadores para adecuarlos y que sean óptimos para la exportación.Susel Porto de B&B Group con sede en Miami, resaltó que tras reunirse con productores locales, resaltó la preparación que han adquirido tanto en la elaboración como en capacitación en comercio exterior.“Estoy sorprendida de la capacidad, no sólo del campo e industria, sino de las ganas que tienen de llevar al producto, de sacarlo adelante, de mejorarlo, incluso. Ellos tienen el interés de hacer modificaciones, adecuarlos. Me he encontrado con algunos de ellos, que incluso se han capacitado no sólo con el producto, sino ellos en lo personal como cursos y vienen hablando en terminología del comercio internacional, que eso hace ver que se están preparando para que su producto vaya a donde ellos se propongan”, dijo.En el marco del encuentro de negocios con productores locales que organizó la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario de Veracruz (SEDECOP), señaló que el encontrarse con vendedores listos ayuda a agilizar los procesos para la exportación e importación de los artículos que les interesa distribuir en su país.“Café, también he visto mermeladas sobre todo ahora que está la moda de cuidarnos, de bajar azúcar, lo que es natural, son productos, naturales, frescos, de calidad he visto mole, muy buenos”.Para los compradores de Estados Unidos, los productores locales deben aprovechar este momento post pandemia para establecer nexos con las empresas extranjeras porque existe demanda importante, además de aprovechar todos los medios para el traslado de las mercancías.Recomendó poner atención importante en el transporte marítimo porque la ubicación de Veracruz favorece mucho el traslado de las mercancías, incluso, es una opción que desde sus empresas tendrán en consideración.“Es un buen momento, porque después de una crisis cuando vienen cosas buenas, se ven aún más buenas. Es difícil competir cuando todo está bien, pero cuando sale de una crisis las cosas buenas se valoran más, estamos aprovechando estos momentos de auge que estamos teniendo y sobre todo está teniendo mucho auge los puertos, el transporte marítimo”, finalizó.