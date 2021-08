Productores piden participar en desarrollo de programas para el campo

Los productores agropecuarios del estado de Veracruz “no queremos las cosas regaladas, queremos participar y que se nos tome en cuenta en las acciones y programas que el gobierno estatal emprenda para beneficio del sector, y el que lo desee, se apegue al que más le convenga”.



Así lo dio a conocer Joaquín Humberto Quiroz Arán, secretario general de Vanguardia Veracruzana (VV), quien dijo que desde hace casi dos meses, en que Evaristo Ovando Ramírez asumió la titularidad de la secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA) del Estado, se le ha solicitado una audiencia para plantearle esta situación para que él a su vez se lo diga al gobernador Cuitláhuac García Jiménez y se establezca una política pública donde el productor participe.



En entrevista, el dirigente campesino, reconoció que el nuevo titular de la SEDARPA es una persona que conoce el campo “no es gente que viene llegando o improvisada en el área agropecuaria, por lo que necesitamos platicar nuestras propuestas e ideas que tienen los compañeros para sacar opciones de trabajo”.



En ese tenor, señaló la necesidad de “sentarnos a dialogar porque los productores quieten trabajar y participar”, por lo que se está proponiendo establecer un esquema donde ello también aporte, tanto esfuerzo como recursos económicos para que sea una política que ellos requieren para su zona.



Destacó que actualmente la política establecida para el campo es de manera general y nada más hay tres o cuatro programas delineados, pero no se tiene nada para la asistencia productiva y es lo que se requiere, una política que diga el productor aporta el esfuerzo y recurso, pero que realmente sea apegado o acorde a lo que está produciendo.



Citó como ejemplo el hecho de que se quiere invertir en mecanización para el campo, pero un tractor cuesta no menos de 900 mil pesos, con la difícil situación económica que se vive, es imposible que un productor lo adquiriera; los químicos, agroquímicos y fertilizantes que se requieren, un litro de ellos por muy baratos que sean están en 200 o 300 pesos el litro, que resultan inalcanzables para los productores.



“De eso queremos hablar con el doctor Evaristo Ovando Ramírez para que le plantee al gobernador alguna política donde el productor participe, no queremos las cosas regaladas, queremos que se participe y se le tome en cuenta y el productor que quiera que se apegue al programa”, subrayó.



Finalmente, insistió en solicitar una audiencia con el doctor Evaristo y aprovechar el medio para reiterarle la necesidad de reunirnos y en su momento que él se lo transmita al Gobernador las propuestas que tenemos, tenemos varias propuestas en la mesa, pero es de sumar, no es nada más de jalar la cobija y pedir, es de que los productores quieren participar.