Profesores y Decanos UV son reconocidos en ceremonia de Día del Maestro

La Universidad Veracruzana (UV) honró a sus catedráticos este lunes 16 de mayo en la Ceremonia del Día del Maestro y la entrega del Premio al Decano 2022, celebrados en la Sala Anexa de Tlaqná, Centro Cultural, donde se otorgaron además reconocimientos a catedráticos por su Desempeño Docente, por haber obtenido distinciones nacionales e internacionales, así como a quienes lograron registros de patente.En su mensaje de agradecimiento a la comunidad docente de la institución, el rector Martín Aguilar Sánchez subrayó que la labor seria, comprometida y profesional de las y los profesores en general y de la UV en particular permite cumplir con lo que Nicolás de Condorcet escribió hace 230 años respecto a “establecer entre los ciudadanos una igualdad de hecho, y hacer real la igualdad política reconocida por la ley: tal debe ser el primer objetivo de una instrucción nacional”.Al referirse a su compromiso, el Rector puntualizó que son los docentes quienes ofrecen a sus alumnos la capacitación “para las funciones sociales a las cuales tienen derecho a ser llamados, el desarrollo de los talentos que han recibido de la naturaleza. De esa manera les aseguran algo que me parece clave en la vida de toda sociedad, y que Condorcet califica como el primer objetivo de una instrucción nacional: que el poder público vea a la educación como un deber de justicia”.A esta perspectiva se suma la dimensión de los niveles de desigualdad existentes y que llegan a ser alarmantes; sin embargo, dijo, “si de algo estoy convencido es que la educación es una de las mejores herramientas con que contamos para abatir esos niveles de desigualdad y alcanzar ese ideal de justicia al que se refiere Condorcet”.Ejemplo de ello es cómo los profesores se sobrepusieron a las adversas condiciones impuestas por la pandemia, así como “cuando muestran su disposición a capacitarse en el uso de herramientas tecnológicas; cuando están dispuestos, en algunos casos, a reinventarse como académicos, con todo lo que ello significa; cuando a pesar de todo y a contracorriente siguen cumpliendo con su labor como maestros; cuando siguen ofreciendo una educación de calidad y excelencia; cuando con su magisterio siguen contribuyendo a hacer de la Universidad Veracruzana una de las mejores universidades públicas del país”.Con todo ello están cumpliendo a su vez en la materialización del ideal de igualdad y del deber de justicia como un deber del poder público, recalcó.Reconoció que en la celebración resulta oportuno “agradecer a nuestros alumnos, a nuestros colegas, a nuestros compañeros de trabajo, pues gracias a sus funciones se realza y multiplica el trabajo académico”.En el inicio del evento, Elena Rustrián Portilla, secretaria Académica de la UV, expuso que la pandemia visualizó varias desigualdades existentes, así como las medidas que deben adoptarse para enfrentarlas, entre las que destaca el aseguramiento del proceso educativo con calidad, obstruido por el cierre de las escuelas.“Ante ello, se requiere de compromiso para fortalecer la educación como un bien común, en tanto que es un baluarte contra las desigualdades.”Subrayó que esto representa un verdadero desafío y exige una responsabilidad real donde se vean involucrados los gobiernos, la sociedad civil y los profesionales de la educación en todos los niveles.En este sentido, sugirió la necesidad de ampliar el derecho a la educación a partir de la valoración objetiva de la profesión docente, así como el trabajo en colaboración.“Necesitamos una alternativa completa en la UV para responder con eficiencia al reto que representa ahora el proceso educativo.”Resaltó que los ejes transversales de derechos humanos y sustentabilidad, considerados dentro del Programa de Trabajo 2021-2025 “Por una transformación integral”, como parte de las funciones sustantivas y adjetivas de la presente administración universitaria, son congruentes con la necesaria cultura de la reivindicación ética de ambos componentes.La funcionaria calificó este evento como una de las celebraciones más importantes de esta casa de estudios, pues se reconocen las trayectorias académicas dignas de ejemplo en las distintas áreas de conocimiento.“Además de ser un reconocimiento público a un selecto grupo de académicos y a las comunidades donde ha fructificado su labor, es una invitación para mantener el ímpetu y asumir que la tarea de ser mejor es una meta inconclusa, un camino que invita permanentemente a la andadura en pos de lo más alto.”Dijo además que el Premio por Desempeño Docente corresponde a una evaluación realizada por los estudiantes universitarios desde 1999, y se ha convertido en un ejercicio institucional donde participan autoridades de entidades, cuerpos colegiados y los propios académicos.Otros reconocimientos importantes se otorgaron a los académicos que realizaron el registro de patentes, así como las distinciones nacionales e internacionales que por méritos propios han obtenido ante la valoración de diversos organismos en estos ámbitos.De igual manera, a los docentes jubilados por sus años de noble esfuerzo académico, profesional y humano en apoyo al quehacer institucional durante su estancia activa en la institución.En el marco del evento, a través de la proyección de un video, se ofreció un homenaje póstumo a los académicos y académicas cuya ausencia física es real, pero cuyos ideales y recuerdo perduran y se conservarán en la UV.En representación de los galardonados por su Desempeño Docente, Alma Luz San Martín López, adscrita a la Facultad de Odontología, región Poza Rica-Tuxpan, felicitó a sus homólogos reconocidos por la UV.Al compartir la satisfacción que representa ser docente en la UV, expresó que cada ciclo que concluye significa una nueva experiencia, un peldaño escalado como parte de su actualización docente y profesional, “en un camino que no concluye, pero se renueva permanentemente”.Aprender cosas nuevas, investigar para hacer aportaciones que beneficien a las y los estudiantes y a la sociedad no es labor que se concluya, porque a cada descubrimiento o contribución científica o tecnológica que se logre, les suceden otras que enriquecerán las metas del conocimiento, dijo.“Crecemos cuando intercambiamos experiencias con pares académicos de todos los niveles, con ello convertimos en alcanzables todos los aprendizajes y descubrimientos de otros profesionales de cercanas o lejanas latitudes.”Y agregó: “El conocimiento es universal y nos corresponde conocerlo, compartirlo, explicarlo, aplicarlo y ampliarlo siempre en beneficio de todas y todos”.El evento concluyó con la presentación del Ensamble Clásico de Guitarras que interpretó una adaptación del Concierto de Brandenburgo número 2 de Johann Sebastian Bach.En el presídium atendieron a la ceremonia Lizbeth Margarita Viveros Cancino, secretaria de Administración y Finanzas; Jaqueline Jongitud Zamora, secretaria de Desarrollo Institucional; Rubén Edel Navarro, vicerrector de la región Veracruz; Mario Roberto Bernabé Guapillo Vargas, vicerrector de la región Orizaba-Córdoba; Liliana Cuervo López, vicerrectora de la región Poza Rica-Tuxpan, y Georgina Hernández Ríos, vicerrectora de la región Coatzacoalcos-Minatitlán.Como invitados especiales asistieron Waltraud Martínez Olvera, jefa de la Oficina de Gobierno, en representación del Gobernador del Estado; Leticia Mora Perdomo, presidenta en turno de la H. Junta de Gobierno; Efrén del Moral Ventura, representante del Secretario de Educación de Veracruz; Karla Montano Rocher, directora de Cultura y representante del Presidente Municipal de Xalapa, y Facundo Pacheco Rojas, director general de la Fundación UV.