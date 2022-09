Programa de ordenamiento vehicular brindará más seguridad: SEFIPLAN

Diego David Meléndez Bravo, director general de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) manifestó que la extensión del programa de ordenamiento vehicular por otros 6 meses obedece más a cuestiones de seguridad que de recaudación.Refirió que el Estado de Veracruz tiene un parque vehicular de aproximadamente 1 millón 400 mil vehículos, de los cuales cerca de 850 mil tenían que realizar este canje de placas; de estos quedaron rezagados entre 240 mil y 250 mil vehículos que no se regularizaron en el primer semestre del año, por lo que a petición de los usuarios el programa se extendió otros 6 meses.Recalcó que de este programa lo más importante es la seguridad, más que el de la recaudación, puesto que el objetivo principal es tener una base sólida de ciudadanos que tienen registrados sus vehículos,Añadió que ante la presencia de unidades de otros estados en la entidad es muy importante saber su procedencia. Detalló que se tienen identificados más de 150 mil vehículos con más de un año de estancia en territorio veracruzano con placas de otra entidad, a cuyos propietarios también se les ofrece ordenarlos en el Estado de Veracruz con los beneficios del programa de reordenamiento. Resaltó que el hecho de conocer el origen de vehículos en territorio veracruzano aporta mucho al tema de seguridadHasta el 31 de diciembre no tendría un costo mayor a 2 mil 200 pesos y sería emitido a través de una línea de captura por parte de la Oficina Virtual de Hacienda. Prácticamente lo único que estamos cobrando es el derecho de control vehicular 2022 y el alta vehicular”.Detalló que hasta el 30 de septiembre el Gobierno del Estado subsidiará en 75 por ciento el canje de placas, cuyo precio original es de mil 200 pesos, a los propietarios de vehículos que estén al corriente con obligaciones fiscales vehiculares.Asimismo, el Gobierno del Estado otorgará hasta un 70 por ciento de descuento a quienes tengan adeudos por recargos, multas, actualizaciones en tenencias y tenencias acumuladas y que están obligado a hacer el canje de placas; sin embargo, deberán pagar el costo completo del canje de la placa, que son mil 200 pesos. En ambos casos para acceder a beneficios fiscales se debe realizar la verificación vehicular del primer periodo de 2022.Del primero de octubre al 31 de diciembre el canje de placas tendría un 50 por ciento de descuento para usuarios que van al corriente en sus obligaciones. Y para quienes tengan adeudos, habría hasta un 50 por ciento de descuento pero deberán cubrir el costo total del cambio de la placa. Estos también deberán haber hecho la verificación vehicular del primer periodo 2022.Adicionalmente, se mantiene el pago de los derechos del control vehicular 2022 hasta el 31 de diciembre con 10 por ciento de descuento y el cambio de propietario, subsidiado en un 100 por ciento al hacer el canje.Meléndez instó a los ciudadanos a aprovechar los beneficios fiscales vigentes y evitar que llegue el primero de enero de 2023 sin realizar el canje de placas, ya que a partir de esta fecha se desplegarán los operativos viales por parte de Tránsito del Estado y de la Policía Vial, y quienes sean detectados con placas vencidas serán infraccionados y el vehículo remitido al corralón.Por otra parte, comentó que actualmente continúan los trabajos conjuntos con la SSP para elaborar el reglamento de grúas para Veracruz, “estamos coordinados por el señor Gobernador para que antes de finalizar septiembre tener el nuevo reglamento de grúas, el cual buscará destacar por su transparencia y que la ciudadanía conozca la cuota que deben pagar en UMAS en función del concepto que se le está facturando del servicio”.En la plataforma de la OVH se tiene una opción para consultar adeudos ingresando el número de placa y últimos números de serie. No obstante, recomendó que antes de consultar adeudos deben hacer la verificación vehicular al menos del primer periodo del 2022, ya que con esto tendrán acceso a los beneficios fiscales de descuentos.