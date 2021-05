Después de dos años del Programa Sembrando Vida, este sigue recibiendo críticas porque no ha traído consigo los beneficios que se esperaba, indicó el líder del Comité Regional Campesino, Juan Artemio Rodríguez Maceda.



Dijo que ante esta situación por la que atraviesan los campesinos que no son sujetos del beneficio, es necesario que los nuevos diputados legislen para que las reglas de operación sean modificadas.



“Ya les expusimos a los candidatos la situación que se está viviendo en el campo, que los apoyos se han casi extinguido, que el programa Sembrando Vida no ha dado los resultados que se esperaba. Cada día vamos en picada, esperamos que esas propuestas las lleven a las Cámaras de resultar electos”.



Acentuó que muchos micro productores han quedado fuera, además de que los apoyos son insuficientes para sacar al campo a flote de la crisis en que se encuentra sumergido.



Añadió que el futuro de seguir sin políticas públicas para el campo, es que se tengan que adquirir los productos agrícolas del extranjero como está sucediendo con el maíz. “Estamos importando más maíz, ya casi llegamos a las 12 millones y medio de maíz que compramos”.



Finalmente apuntó que el campo está agonizando, que es imposible seguir así y a eso también obedece que la gente prefiera ir en busca del sueño americano para tener una mejor calidad de vida.