Programas sociales federales no funcionan, critica Frente Nacional por la Familia Orizaba

El representante del Frente Nacional por la Familia en Orizaba, Gabriel Miranda Hernández, expresó que los programas sociales implementados por el Gobierno Federal sólo han dado resultados positivos para éste y abona en situaciones políticas del partido en el poder."Estos sólo son para que haya más personas afiliadas a su partido, para eso son los programas sociales que hoy se están instrumentado. Quisiera que se hiciera el ejercicio de quitar todos los apoyos a la gente y veremos si realmente hay apoyo al gobierno", dijo.Añadió que muchos de los esquemas sociales del Gobierno Federal son paleativos porque no resuelven el problema de la pobreza desde la raíz."Ahora así como le llega a la gente el dinero de estos apoyos, se les va por la carestía de los productos. El gobierno no es tonto te da y te lo quita en el aumento a la canasta básica".Indicó que muchas familias se están desintegrando porque no hay oportunidades reales para sus integrantes y que estos puedan tener un empleo con prestaciones de ley."A pesar de que el gobierno diga que ha fomentado el trabajo, entre muchas cosas, la verdad es que no es así. Hoy los jóvenes de las localidades serranas tienen que ir en busca de mejores proyectos, alternativas de vida, porque lo que ha ofrecido el gobierno o no es, o es insuficiente", concluyó.