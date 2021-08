Progreso sin justicia es retroceso, poder requiere al pueblo: AMLO

Desde Veracruz, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que “el progreso sin justicia es retroceso” y no puede haber democracia ni poder sin el pueblo.



El mandatario conmemoró los 200 años de Los Tratados de Córdoba en este mismo municipio, teniendo como invitado de honor al presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, quien arribó al país para abordar un tratado comercial entre ambos países.



Durante su discurso, el Presidente de México destacó la hermandad y la relación histórica con Ecuador, afirmando que “la enseñanza mayor en la historia de nuestra América es que somos herederos de conquistas sociales y políticas de nuestros pueblos”.



Por ello, López Obrador llamó a cuidar esa herencia, mantener nuestros ideales y aplicar dichos principios, recordando que para ser justos es necesario ser libres.



“Tampoco puede haber progreso sin justicia, progreso sin justicia es retroceso y añado: no puede haber poder sin pueblo, democracia es poder con pueblo”, dijo.



El Presidente de la República recalcó que somos herederos de conquistas sociales y políticas de nuestros pueblos, "por eso están mal, errados, equivocados, los que hablan del fin de la historia”.



“No podemos saber a dónde vamos si no conocemos nuestro pasado, quien no sabe de dónde viene no va a saber nunca hacia dónde va. Somos herederos de conquistas sociales y políticas de nuestros pueblos, conquistas que se fueron alcanzando con enormes sacrificios en largos y difíciles caminos hacia la libertad, la justicia, el progreso y la democracia".



Y agradeció a los héroes que nos dieron patria los sacrificios que hicieron.



"Bendita sea la memoria de aquellos hombres y mujeres que desde la noche el 15 de septiembre de 1810, abandonaron familia, bienes materiales y no dudaron en entregar su libertad, su tranquilidad y su vida misma para dejarnos una nación libre e independiente y soberana: una verdadera patria".



Enfatizó que José de San Martín, Simón Bolívar, Miguel Hidalgo, José María Morelos y Pavón triunfaron por los afanes de libertad de los pueblos, por la perseverancia y patriotismo.



"Pero también por los conflictos internos de la metrópoli que precipitaron la decadencia política de la España colonial y monárquica".