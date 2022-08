Prohíben a policía conformar sindicato, en San Andrés Tuxtla

El Cabildo del Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla que preside María Elena Solana Calzada, aprobó el Reglamento Interno de Conducta de la Policía Municipal en el que quedó prohibido la conformación de sindicatos al interior de la corporación.En el documento se asentó que el Policía evitará organizarse en grupos o sindicatos, realizar asociaciones, agrupaciones, promover reuniones, o incitar este tipo de actos.También quedó restringido para el personal el uso de dispositivos electrónicos personales (celulares, laptops, Tablet, iPod, iPad, etc.) en horario laboral, se podrá hacer uso responsable de estos solo en casos especiales y con autorización del superior jerárquico.Por consecuencia, no está permitido grabar, reproducir o compartir material obtenido dentro y fuera de las instalaciones, encontrándose en horario laboral, siendo éste de cualquier tipo.Los elementos policiacos de San Andrés Tuxtla evitarán el uso de redes sociales y mensajería tales como Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, Snapchat, entre otras; encontrándose en servicio realizando cualquiera de sus diversas funciones policiales.Y, sobre todo, deberán abstenerse de subir en las mencionadas redes sociales imágenes de su persona portando el uniforme o equipo táctico, armamento, vehículos oficiales, instalaciones pertenecientes a la Seguridad Pública o encontrándose en áreas delicadas para su difusión, vulnerando con ello su integridad y la de la Corporación.Asimismo, el personal deberá abstenerse de dañar la imagen y honorabilidad de la Policía Municipal y la Dirección de Seguridad Municipal de manera directa, indirecta o anónima, haciendo uso de medios masivos de información, redes sociales, medios de comunicación, grupo de personas; estando dentro o fuera de las instalaciones.Tampoco se hará proselitismo en contra de la corporación o los mandos jerárquicos que lo dirigen. En caso de tener alguna queja deberá encaminarse por los conductos adecuados, por escrito o de forma verbal, con el superior jerárquico que así corresponda.Así también, en el Reglamento se especificó que no está permitido incitar al personal a realizar actos deshonestos o comentarios que dañen la honorabilidad e imagen de sus compañeros, superiores, subordinados o iguales jerárquicos, o de la corporación en general.El incumplimiento de las disposiciones del Reglamento conlleva a las sanciones corresponden en función de la falta, desde arrestos de 24 horas hasta 36 horas, aplicables a partir de la culminación de su turno.Así como servicio comunitario adicional a sus labores de servicio, sanciones deportivas y operativas, cambios de servicio o actividades de inmediato, suspensiones sin goce de sueldo durante investigaciones administrativas o jurídicas, o las que determine la ley que aplique.El Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla tiene el objetivo de contar con una dependencia municipal que brinde atención en materia de seguridad pública, apegada a las leyes y reglamentos, con vocación de servicio, valores y ética profesional, mediante la continua profesionalización y evaluación de sus cuerpos policiales, así como promover la prevención del delito mediante la participación ciudadana.