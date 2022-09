Prohibido para xalapeños usar pirotecnia ruidosa en festejos patrios

En las Fiestas Patrias del 15 de septiembre sólo el Gobierno del Estado podrá hacer uso de pirotecnia con ruido en Xalapa, pues los ciudadanos lo tendrán prohibido y la Policía estará vigilante de que esto se cumpla.Al indicar lo anterior, el regidor Daniel Fernández Carrión comentó que aunque se opone a la utilización de este tipo de pólvora, el evento organizado por el Ejecutivo veracruzano para el Grito de Independencia ya estaba programado y presupuestado."Yo creo en la no pirotecnia con ruido; sin embargo, estas fiestas o evento del Gobierno del Estado ya estaba programado, presupuestado y por lo que entiendo va a haber un par de minutos de pirotecnia con ruido, pero en las colonias vamos a implementar un operativo para que no se aplique", comentó.Comentó que los patrullajes de los elementos policiacos por los diferentes sectores de la ciudad, servirán también para responder rápidamente a situaciones o incidentes que se puedan presentar durante la celebración de la Noche Mexicana."Va a haber un operativo por parte de la Policía, vamos a estar en un operativo permanente, al tanto de toda la situación que pueda surgir, algún incidente que pueda suscitarse en nuestra ciudad. Esperemos que no", indicó Fernández Carrión.Cabe recordar que desde el 19 de abril de este año y por acuerdo de Cabildo, el uso de pirotecnia con ruido en Xalapa es sancionado con multas que van desde 5 a mil unidades de medida y actualización (UMA), es decir, de 481 pesos hasta 96 mil 220 pesos, por lo que las Direcciones de Medio Ambiente y Sustentabilidad y Protección Civil deben dar cumplimiento a estas disposiciones contenidas en la reglamentación municipal.En ese sentido, sostuvo que su uso estará prohibido para las celebraciones patrias, ya que representan una afectación para las personas que padecen alguna enfermedad como Trastornos del Espectro Autista (TEA) y a los animales, no sólo a las mascotas, sino también a las especies silvestres que viven o pernoctan en la Ciudad."Espero que pronto en los eventos de Gobierno del Estado se haga una realidad y no se utilice pirotecnia con ruido porque ya existe en muchos municipios y estados del país (la pirotecnia sin ruido) y creo que el costo son muy similares", enfatizó.Finalmente dijo que hay que ser empáticos con la ciudadanía y con el entorno, de allí que retirara la invitación a no usar la pólvora ruidosa en estas fechas de celebración porque "hay otras formas de divertirse".El director de Protección Civil de Xalapa, Luis Sardiña Salgado, minimizó los efectos que pudiera causar en las mascotas que vivan en el centro capitalino, el uso de pirotécnica ruidosa en la celebración del Grito de Independencia, el 15 de septiembre; "no pasa nada" pues serán 5 minutos, argumentó.Y es que tras la "excepción" que hará la Alcaldía para que las autoridades del Gobierno estatal puedan usar este tipo de pólvora; el funcionario recomendó a quienes vivan en el Primer Cuadro de la ciudad, "apapachar" a sus mascotas y colocarles "boinitas" para que no sufran con los estruendos."Es una cosa de cinco minutos, no pasa a mayores. Si tenemos perritos en el centro, a lo mejor ese día apapacharlos, tenerlos bien cuidados, ponerles unas boinitas en las orejas y que todo no pase a mayores, pero no pasa nada", aseveró Sardiña Salgado.En entrevista, comentó que es una tradición hacer uso de estos explosivos no sólo en las fiestas patrias, sino también en otras festividades como la de la "Santa Cruz" el 3 de mayo o las patronales que se hacen en pueblos y ciudades."Yo emitiré las recomendaciones, pero es un caso de excepción, nada más, donde el Ayuntamiento da el permiso porque de hace en todo el país, no hay ningún problema, ni que dimes y diretes, y que sanciones, no me sanciono ni yo", expresó en ese sentido.En la entrevista, afirmó que en el Reglamento del área a su cargo no está establecido que es su facultad verificar que no se utilice pirotecnia ruidosa, y en su caso aplicar las sanciones, pese a que en la decisión de la Comuna Capitalina se estableció tal directriz."En mi reglamento no lo tengo así. Eso fue un acuerdo del Cabildo, yo no tengo en mi reglamento por ruido, pero reitero, es un caso de excepción, por tratarse del Grito de Independencia, que se va a dar, yo creo, la solicitud de permiso", mencionó.Además, aclaró que el área a su cargo no otorga los permisos para el uso de fuegos artificiales, ya que es competencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA)."El permiso de la pólvora lo da la SEDENA, por lo tanto cuando se contratan fuegos, caso excepcional que son las Fiestas Patrias, y que en todo el país los municipios y en todas las capitales del país se va a hacer el grito, es un tradición de efectuar los fuegos pirotécnicos, entonces quien trae el permiso es la compañía a quien le van a comprar los fuegos", expuso.El titular de PC Municipal indicó que lo único que se pediría es que las autoridades estatales informen al Ayuntamiento mediante un oficio o en las reuniones preparativas que se están teniendo, que usaran pirotecnia ese día."Lo único que pedimos es el respaldo de que estén en un lugar bien cuidados por la propia empresa o el Gobierno del Estado o la SEDENA, Policía Estatal o Municipal para que no vaya a haber una emergencia en ese momento en que a lo mejor de están trasladando los fuegos", expresó Luis Sardiña.