Prohibir fumar pegará a restaurantes, lamentan

La Ley Antitabaco que aplica desde el pasado lunes y que drásticamente reduce los espacios permitidos para fumar afectará al comercio en diversos sectores pero más al restaurantero, previó la secretaria de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (CANACOPE), Marcela Huerta López.Aclaró de acuerdo que hay que cuidar la salud pero esta medida no ayuda pues todo lo que se prohíbe invita a lo ilegal."Sentimos que la Secretaría de Salud se está extralimitando, el tabaco es producto que legalmente se puede distribuir, hay restaurantes que tienen delimitada su área de fumar y ahora ya no lo pueden hacer porque hay multas", dijo.Ante esta situación los restauranteros buscan la opción de recurrir a un amparo y es posible que proceda debido a que un reglamento no puede ir por encima de la ley.López Huerta reiteró que podría haber muchas afectaciones al comercio por eso buscarán ampararse aquellos que así lo consideren.