Prohibir tráileres de doble remolque sería error, advierten Transportistas

El presidente de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), David Estévez Gamboa, consideró que sería un error poner fuera de circulación los camiones doble articulados, como pretenden los senadores, porque sólo causarán más desempleo y con ello más inflación.Indicó que para sustituir esos tractocamiones harían falta 80 mil unidades más, pero actualmente hay un déficit de 50 mil operadores, ya que por la inseguridad ya no quieren trabajar, incluso, muchos están emigrando a Estados Unidos, por lo que no hay forma de sustituir esa mano de obra.Aunado a ello, dijo, se causaría una inflación “impresionante” y desabasto, e incrementaría el tráfico en las carreteras.Mencionó que los senadores que están en la comisión de Comunicaciones y Transporte han esgrimido como argumento que se registran mil 600 accidentes al año en carretera, pero no es porque los ocasionen los operadores de full, sino que se ven involucrados y muchas veces los percances se deben al mal estado de las carreteras.Recordó que la senadora Lucy Meza calificó a estos camiones de doble remolque de ser “verdaderas máquinas de muerte” al causar que más de mil 460 personas pierdan la vida anualmente en el país al ser aplastadas, volcadas o impactadas por estos vehículos.