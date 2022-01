Prohibirían en el Deportivo Colón conciertos y otros eventos distintos a los deportivos

El regidor Primero del Ayuntamiento de Xalapa, Aníbal Pacheco López, presentó una propuesta ante el Cabildo para prohibir que el Parque Deportivo Colón sea rentado para conciertos y otros eventos que no sean de índole deportivo.Al intervenir en la sesión extraordinaria de este jueves, el edil expuso que desde el 2016 se publicó en la Gaceta Oficial del Estado, el Reglamento Interior de este estadio de béisbol, en el que se dejó abierta la posibilidad para que no sólo fuese utilizado para la práctica de este deporte, sino también para actividades de espectáculos.Con esto, dijo, se fomenta a que la grama no sea afectada con el paso de personas, se incumpla el aforo máximo permitido, se altere la tranquilidad de la zona al poner música a alto volumen que muchas veces supera los decibeles permitidos y la paz pública por el consumo de bebidas.La reforma al reglamento interior propuesta por Pacheco López permitirá establecer que sólo se podrá practicar béisbol y otras disciplinas en este sitio, recuperando así el propósito del mismo y la decisión de la familia Álvarez, quien en los años 50 donó este terreno, utilizado para el pastoreo de vacas, a los beisbolistas de entonces.Recordó que en Xalapa había 22 estadios del "rey de los deportes", pero a lo largo de los años se fueron convirtiendo en otros inmuebles como la plaza Museo, el tianguis por la clínica del ISSSTE y la Facultad de Humanidades; por lo que es necesario que el Deportivo Colón se conserve en óptimas condiciones para su práctica.La propuesta del edil morenista fue respalda por su homóloga priísta, Minerva Salcedo Baca, quién dijo que es importante darle un lugar a las actividades deportivas, aún más en esta época de pandemia de COVID-19 y la necesidad de fomentar la actividad física.Dijo esperar que la Comisión de Gobernación, Reglamentos y Circulares, a la que fue turnada la iniciativa, la dictamine próximamente a fin de que ya no se use esta instalación para conciertos y otros espectáculos masivos.El acalde Ricardo Ahued Bardahuil también agradeció al regidor por hacer esta propuesta, que permitirá establecer el uso adecuado de este espacio.Rememoró que recientemente, tanto el Ayuntamiento en el periodo de Hipólito Rodríguez Herrero, como el Gobierno del Estado, realizaron importantes inversiones para dignificar el lugar, mismas que no se pueden arriesgar con la realización de actos que afecten las instalaciones.Reformar el reglamento, aseveró, permitirá dar atención a una demanda de la población aledaña al parque, que resulta afectada por el ruido excesivo y otras problemáticas que derivan de la realización de eventos ajenos al deporte.