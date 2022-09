Promete Ahued resolver inundación en fraccionamiento Los Arenales, en Xalapa

El Alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, afirmó que su administración realizará el desazolve del arroyo que atraviesa por debajo de la autopista Xalapa-Coatepec, al comienzo de dicha vialidad, que por la basura y otros desechos acumulados en su cauce provocó un taponamiento que inundó el fraccionamiento Los Arenales.Se trata de ocho familias que habitan la zona desde hace 20 años, y que por la falta de mantenimiento al paso del afluente, las dejó bajo el agua pluvial debido también a la acumulación de las precipitaciones de las últimas semanas."Ya se aprobaron recursos y se metió maquinaria, efectivamente tienen un taponamiento que se ha venido haciendo con el tiempo. Empezamos por la parte alta y vemos que del otro lado de la carretera, el escurrimiento es menor, están metiendo maquinaria y el vactor y se va a tener que continuar con el dezasolve", expresó.El munícipe capitalino explicó que el ducto está tapado y el agua no puede circular para desembocar en el río Sordo, en los límites con el municipio de Coatepec."Cuando se construyó la carretera se hizo debidamente los cajones, pero se han venido tapando con el tiempo y el mantenimiento nosotros lo vamos a hacer, estamos obligados a hacerlo porque es un tema hidráulico que viene descargando agua pluvial desde la parte alta de la zona de Xalapa", detalló.Aunque se trata de una carretera estatal y debería ser la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), la que realice dichos trabajos; Ahued Bardahuil reiteró que su Gobierno, a través de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS), asuma ese compromiso."Esto no se hizo en ocho días, esto tiene muchos años y muchos meses que nunca se limpió, y ahora estamos con las consecuencias y el problema ya no nada más es el desazolve, sino que los materiales ya se hicieron como mezcla y ya se pegó en las paredes", explicó.Por eso el edil apuntó que ahora se realizarán los trabajas de limpieza con otras técnicas, maquinarias, personal y "pico y pala" para tratar de solventar la problemática de la zona."Metimos una bomba para sacar agua que estaba en esa zona, pero que no es suficiente hasta que no destapemos el ducto completamente (...) Muchos años tiene de haberse tapado y no estoy echando para atrás, sino viendo para adelante y lo voy a resolver", reafirmó el Alcalde.