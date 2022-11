Promete Gobernador “apoyar” a UV con recursos adicionales en 2023

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez dio su palabra de "apoyar" al Rector Martín Gerardo Aguilar Sánchez, con recursos adicionales para la Universidad Veracruzana."Y lo vamos a apoyar. Le doy mi palabra. En el segundo semestre del próximo año nos vamos a reunir con él y vamos a ver en función de cómo vayamos manejando los ingresos propios del gobierno podemos apoyar", ofreció García Jiménez y recordó cuando su administración inyectó cerca de 80 millones de pesos a la UV en 2021.En entrevista, García Jiménez defendió que su administración aportó más de 3.3 mil millones de pesos para pagar el adeudo de la Universidad Veracruzana (UV) y con lo anterior, sanear las finanzas de la Alma Mater."Nosotros no solamente ayudamos con lo de la Ley, o sea cumplir con la Ley, pero cumplir con la ley cuanto es la diferencia, ¿40 millones? Nosotros dimos 3 mil 325 millones (de pesos) a la Universidad Veracruzana", dijo.Defendió que el presupuesto de la Universidad Veracruzana proviene de dos fuentes de financiamiento: el estatal y el federal."Y nosotros cumplimos con el Estatal y dimos más, pero no solamente eso, dimos 3 mil 325 millones de pesos y no hay ninguna institución, ninguna otra que haya recibido ese presupuesto de Gobierno del Estado para pagar la deuda".Refirió que el apoyo del Gobierno del Estado a la Universidad es "histórico e inédito", a diferencia de las omisiones de sus antecesores Javier Duarte de Ochoa y Miguel Ángel Yunes Linares."Yunes hizo tanto alegato que iba a ayudar, que iba a pagar, hasta que llegó el gobierno de la 4T fue que apoyamos a la Universidad y hoy la UV tiene las finanzas sanas gracias al Gobierno de la 4T".Desde su punto de vista el actual Rector Martín Aguilar Sánchez contempla "otros proyectos" para crecer la Universidad Veracruzana."Así como lo apoyamos con ingresos propios del Gobierno cuando él recién entró y aportamos cerca de 80 millones de pesos y entonces cuando dicen que faltan 40 (millones), por favor... le dimos 3 mil 325 millones de pesos".