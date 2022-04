Prometieron créditos de vivienda a policías de Veracruz pero ahora se los niegan

Policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) no han podido acceder a los créditos de vivienda que gestionó el Gobierno del Estado con Grupo Financiero Banorte.Esto a un mes de que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez anunciara los apoyos , así como 10 mil pesos para los primeros 500 elementos que acudieran a realizar el trámite.Efectivos, que piden la reserva de sus nombres, expusieron que se han acercado a las sucursales de dicho banco y aunque cumplen con el trámite siguen sin recibir una respuesta.“Primero decían que el trámite no se podía hacer, después que nos dejaron realizar la solicitud han pasado más de 2 semanas sin que nos devuelvan la llamada”, señalaron.Apenas al pasado 16 de marzo, el secretario de Finanzas y Planeación José Luis Lima Franco destacó que a partir de un acuerdo con Grupo Financiero BANORTE se podrían dar créditos hipotecarios a 6 mil elementos de la dependencia.El funcionario dijo que estos apoyos no impactarían la economía de los trabajadores, además de que los créditos se podrían financiar sin costo por avalúo, sin comisiones por apertura y con tasas competitivas.Además, señaló que a los beneficiarios se les otorgaría un seguro de vida por 100 mil pesos, así como asistencia médica y otros beneficios.“Estamos dando el ejemplo a nivel nacional, pues somos los primeros estados que logran acercar un esquema de vivienda par a todos los policías de Veracruz”, dijo Lima Franco.En dicho evento el representante de Grupo Financiero Banorte, Roberto Galarza Sacramento, destacó el buen manejo de las finanzas del Gobierno de Veracruz y dijo que era un orgullo contribuir con este proyecto.“Mantiene condiciones preferenciales que estoy seguro llevarán a todo nuestro cuerpo de policías a acceder a una vivienda digna”, señaló.Por su parte el Gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, pidió a los elementos mejorar la imagen policial, apegándose “a los protocolos de las actuaciones policiales en todos los eventos en que sean requeridos”.Afirmó que su Gobierno no tendría “autoridad moral” para solicitar estos apoyos si no ofrecen mejores condiciones de trabajo.El Gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, ofreció un apoyo adicional de 10 mil pesos a los primeros 500 elementos que iniciaran el trámite de sus créditos, incluyendo un curso de capacitación para que sepan mejorar sus finanzas.