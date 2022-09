Promoverán el testamento agrario en Veracruz

La Representación en Veracruz del Registro Agrario Nacional (RAN) iniciará en el mes de octubre una campaña para incentivar el testamento entre los 680 mil sujetos agrarios, entre avecindados, posesionarios y ejidatarios.El encargado del RAN en Veracruz, Javier Sandoval García, manifestó que el trámite es gratuito, con la finalidad de que los sujetos agrarios dejen certeza jurídica a sus familiares al momento de fallecer.Manifestó que el RAN ha promovido la expedición de 7 mil testamentos y se espera que durante todo el mes de octubre se puedan tramitar otros 4 mil documentos.“Más de diez mil testamentos, comparados con los casi setecientos mil sujetos agrarios, no sé si sean pocos o no, pero me parece que le evitamos a diez mil personas venir a la ciudad de Xalapa y les dimos certeza jurídica, esa es la importancia del trámite”.La campaña testamentaria agraria será en Tantoyuca, Espinal, Martínez de la Torre, Córdoba, Puente Nacional, Las Chiapas y Minatitlán.“Estamos acercando los servicios a la población porque generalmente son personas adultas, evitamos que se trasladen a la capital del estado. Es un trabajo que lo hacemos conjuntamente con la Procuraduría Agraria y los Ayuntamientos”.Agregó que la meta en cada jornada testamentaria es la expedición de 500 testamentos y recordó que Álamo Temapache se realizaron, en un día, 967 trámites.Sandoval García consideró que la pandemia del virus SARS-COV2 (COVID 19) incentivó la cultura testamentaria.“La pandemia nos cambió la vida, mucha gente falleció desafortunadamente y el no dejar un testamento es un doble trámite, primero venir con nosotros para hacer constancia de que no hay un sobre con un testamento y segundo, ya con esa constancia tiene que ir al Tribunal Agrario para pelear el derecho sobre la propiedad, con el fin de que se emita una sentencia, la manda al RAN para que nosotros cancelemos un documento y expedir el nuevo”.En ese sentido, expuso que al menos en Córdoba se han registrado más de 500 ejidatarios para iniciar el trámite testamentario.