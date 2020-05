Promoviendo sana distancia, siguen instalando tianguis, en Veracruz Puerto

En la colonia Tejería, perteneciente a la congregación de Valente Díaz, en la ciudad de Veracruz, cada viernes se instala un tíanguis y la contingencia sanitaria no ha impedido que comerciantes locales lleguen a ofertan sus productos, aún cuando las ventas han sido las más bajas del año.



Desde frutas, verduras, carne hasta ropa, una vez a la semana el parque “Venustiano Carranza”, se convierte central de abastos.



Aseguran que guardan la sana distancia y las medidas sanitarias para que la gente se anime a acudir a surtirse.



“Cada 8 días vengo y muy baja, baja la venta, sacando, lo poquito que se va sacando, esta todo igual, vendo pura bolsita de 10”, dijo Felipe Vázquez, vendedor de verduras.



Lamentan que hacen su inversión pero no siempre se vende el producto, incluso hay quienes han tenido que abaratarlo.



"Traje 10 pollos y no se ha vendido nada, si no se venden pues tendré que enchillarlo y venderlo en bistecs, a ver si así, ya esta a 30 el kilo de pollo, estaba a 40, ha bajado", señaló Ruth.



Son al menos una veintena de comerciantes que esperan cada viernes para llegar hasta esta congregación que se ubica a aproximadamente a 20 minutos del centro del puerto de Veracruz.